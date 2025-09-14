Slušaj vest

Krisitjan Golubović nakon što ga je njegova bivša žena Kristina Spalević optužila za pretnje smrću, oglasio se preko medija, a sad je objavio video snimak gde je otkrio da su njihova deca s njim na planini.

On je pokazao sinove i otkrio da su zajedno napustili Beograd.

- E ljudi, evo pošto Kristina kaže da ima raznih video klipova i šta je već govorim, kako ću nju da ubijem, da je ugrožena, da se boji mene. Ja sam ovde na Fruškoj gori, na mom imanju, moja dečica spavaju bezbrižno. Sam na putu kao i uvek brinem o njima, kao što sam 4 godine brinuo o Kristini. Otkako smo se Kristina i ja upoznali još nijednom je nisam udario - rekao je Golubović.

Kristina iznela šok tvrdnje

Kristina Spalević se odmah oglasila na svom Instagramu i otkrila da će izneti celu istinu o njihovom odnosu, te tvrdi da joj je Golubović pretio smrću.

- Kristijan Golubović priča o tome kako je meni pronašao poruke sa nekim, kako je on to tobože imao unutrašnji glas koji mu je rekao da se nešto dešava, da on treba da prelistava moje poruke i tako dalje. I kao, nije samo to što sam ja nju vređao, započela je Kristina i nastavila:

"Kristijan mi je pretio ubistvom"

- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje.