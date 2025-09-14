Slušaj vest

Takmičarka Vanja Živić po drugi put učesnica je rijaliti formata Elita, a već prvi dan koji je provela u novoj sezoni u Beloj kući doživela je veliki peh u dvorištu imanja.

Ona je sa svojim cimerima sedela u dvorištu, a nakon što je ustala počela je da vrišti da joj je pukao silikon.

Vanja je otkrila cimerima, Kačavendi i Janjušu šta joj se desilo, a oni su zanemeli od šoka.

- Znala sam, pogledaj ovo? Znala sam da će da pukne opet.

- Jaoj, je*em li ti sunce. Idi vodi je odmah tamo - povikao je Janjuš.

Vanja je počela da se žali svojim cimerima i rekla da joj se ovo drugi put dešava, te da mora na ušivanje.

Ne mogu više, ovo mi se drui put dešava. Vidi, sve mokro, vidi ovo. Serum je. Jaoj, ajde ljudi kapija, ja ne verujem. Ma da bre puklo, znala sam. Puklo opet, mora da se šije opet.

Stavila 400 kubika u zadnjicu

Vanja Živić imala je nedavno zahtevnu estetsku intervenciju, a u zadnjicu je rešila da stavi 400 kubika implanta, kako bi je povećala.

- Operisala je zadnjicu, stavila je silikone. Mnogi su je odgovarali od toga, porodica, prijatelji, međutim ona je zapela i presekla da to uradi. Išla je na nekoliko konsultacija, a onda je prelomila i zakazala operaciju, za koju je morala da izdvoji nekoliko hiljada evra - ispričao je ranije dobro obavešteni izvor i dodao:

- Stavila je oko 400 kubika u zadnjicu, ali srećom, ona ima dobar mišić, dobru podlogu, jer godinama redovno trenira, pa će njoj to izgledati baš onako kako treba. Iskreno, namučila se, znam da se ta operacija odužila, trajala je više od tri sata. Bila je u bolnici neki dan, pa su je pustili na kućni oporavak.