Zoran Pejić Peja oglasio se danas na društvenim mrežama i prepričao šta mu se desilo u toku vožnje.

Kako kaže voditelj njegova sreća je što ima dobre reflekse pa je uspeo da na vreme zakoči. U suprotnom bi ishod bio fatalan.

- Nema dva minuta, meni zeleno na semaforu ja vozim, pešacima crveno. I devojka, ni pet ni šest korača, a crveno je za pešake. Ne mogu da verujem šta se dešava na dva metra od mene. Sva sreća što sam uspeo da zakočim, brzo sam odreagovao i zaustavio moje vozilo – rekao je Peja na u videu na Instagramu i dodao:

- Pitam je: "Sine šta je, gde je mozak otišao, pa prelaziš sebi na crveno. Ona meni kaže ispiti, ja sam mislio da je momak" - rekao je Peja na Instragramu.

Otkrio kako se obogatio

Zoran Pejić Peja je prisutan na sceni već tri decenije, a nekada je bio najtraženiji voditelj u inostranstvu, pa mu je pošlo za rukom da obezbedi i sebe i porodicu.

Peji je ovaj posao doneo mu je pravo bogatstvo, te je zahvaljujući angažmanima na svadbama u Parizu kupio i kuće i stanove. Otkrio je kako se nekada zarađivalo, a prisetio se i brojnih anegdota tokom karijere, ali i kako se oseća posle nedavne operacije koju je imao.

- Moj život je pun anegdota. Puno je toga ostalo za mnom. Lepo je kada vas sačekaju na aerodromu, gde vas odvedu na Šanzelize da vam pokažu lepote restorana, obično to budu riblji restorani, gde se jedu škampi, jastog, ribe. Prvi put kada sam bio nisam znao šta za šta služi, pa sam jeo najpre rukama i prstima. Sećam se jedne anegdote koja se dogodila u Milanu, kada je vlasnik uterao najnoviji model Mercedesa kao poklon mladencima, posle šest, sedam sati pijanstva, on je svatovima podelio stolice i oni su tako izlupali taj auto, ja to ne mogu da objasnim. Tog trenutka sam shvatio da sve što možeš da kupiš nema vrednost. Mnogo lakše se zarađivalo pre osamnaest godina nego sada. Tada je mnogo lepše bilo biti estradni umetnik. Sada je to degradirano, jer to danas može da bude svako. Postoji studio za snimanje CD-a, ako ima pare plati pesmu. Onaj tamo s miksetom može da mu napravi glas kakav hoće - smatra Peja, koji nikada nije radio besplatno.

- Nisam nikada radio za džabe. Uradio sam nekoliko humanitarnih koncerata, to mi je bila čast da njima odradim i da novac koji je trebalo da uzmem dam njima, a inače ovako nisam nikada radio besplatno. Ipak, sve što vredi, mora da ima i cenu", kaže Zoran Pejić, koji se posle operacije uspešno oporavlja: "To je nešto neverovatno. Moji drugari iz bolničke sobe, koji su operisani isto kada i ja, oni još leže u krevetima i oporavljaju se. Ja sam ustao prvi dan posle operacije i stao na noge, to je ljudima prosto neverovatno. Jednostavno, vladam sobom. Iako mi je teško, ja to sve stavim na stranu, zaboravim, jer ja moram biti muškarac, a muškarac mora da hrani porodicu.

Iako priznaje da je bilo naporno, Peja je jednom prilikom rekao da se umor brzo zaboravljao, a zahvaljujući upravo angažmanima u Parizu zaradio je pravo bogatstvo.

- Ja sam tamo godinama radio, mnogo sam para zaradio. I kuće i stanove sada imam, sve zbog Pariza. Bilo je teško, ali jako lepo, jer smo se družili - zaključio je Zoran Pejić Peja, koji je danas takođe prisutan na televiziji.