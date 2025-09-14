Slušaj vest

Bogati Rus Murat Asylguzhin ušao je sinoć u Elitu 9 i rešio je da se odmah baci na osvajanje devojaka, te je tako odmah bacio oko na Sandru Todić.

Oni su sedeli u Odabranima, a Murat je odmah preduzeo prvi korak, te je tako prigrlio Sandru, a na par momenata su se čak i držali za ruke.

Da li je u pitanju prvi ljubavni par u "Eliti 9" ili ništa neće biti od njih, ostaje nam da ispratimo.

Sandra Todić i Murat Foto: Boba Nikolić

Živi u Madridu

- Imam 25 godina. Rođen sam u Rusiji, ali živim u Madridu. Imam mnogo prijatelja u Srbiji, jer učim srpski jezik. Slobodan sam i ovde tražim suprugu. Videćemo... Imam brdo para, znam da vole novac. Drugi put sam u Srbiji, mnogo mi se sviđa Beograd - rekao je Murat za domaće medije.

