MALO KO ZNA DA JE HALID BEŠLIĆ LUDO VOLEO NAJLEPŠU SRPKINJU! Zajedno doživeli saobraćajku i jedva izvukli živu glavu: Bilo je puno strasti!
Malo ko zna da je Halid Bešlić u mladosti bio sa jednom od najlepših Srpkinja za kojom su mnogi uzdisali.
U intervjuu koji je davno dao čuveni tekstopisac Nazif Gljiva, otkrio je da je Halid Bešlić tokom 80-ih godina bio ludo zaljubljen u Suzanu Mančić, koju je tadašnja javnost znala kao "loto devojku".
"Sviđa mi se Suzana", rekao je Halid poverljivo svom prijatelju Nazifu, koji je odlučio da ih spoji.
Odnos pun strasti
Njihov susret u Rijeci bio je pun strasti. Halid i Suzana sedeli su zagrljeni na rivi, uživajući u svojoj ljubavi. Taj trenutak inspirisao je Gljivu da napiše pesmu posvećenu njihovoj vezi, pod nazivom "Gitara i čaša vina". Iako pesma nikada nije snimljena, stihovi poput "Tužna je pesma moja, tužni su moji snovi..." ostali su u sećanju mnogih.
Jedva preživeli saobraćajnu nesreću
Podsetimo, Suzana Mančić i pevač skoro su nastradali u saobraćajnoj nezgodi krajem 1986. godine na putu Zaječar–Beograd. U automobilu kojim je Suzana upravljala, zajedno sa Halidom i drugim saputnicima, došlo je do nesreće kada je izgubila kontrolu nad vozilom.
Srećom, svi su prošli bez težih povreda, a ona je kasnije ispričala kako joj je ceo život prošao kroz glavu u trenutku nesreće.
