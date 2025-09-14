Slušaj vest

Malo ko zna da je Halid Bešlić u mladosti bio sa jednom od najlepših Srpkinja za kojom su mnogi uzdisali. 

U intervjuu koji je davno dao čuveni tekstopisac Nazif Gljiva, otkrio je da je Halid Bešlić tokom 80-ih godina bio ludo zaljubljen u Suzanu Mančić, koju je tadašnja javnost znala kao "loto devojku".

"Sviđa mi se Suzana", rekao je Halid poverljivo svom prijatelju Nazifu, koji je odlučio da ih spoji.

Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Odnos pun strasti

Njihov susret u Rijeci bio je pun strasti. Halid i Suzana sedeli su zagrljeni na rivi, uživajući u svojoj ljubavi. Taj trenutak inspirisao je Gljivu da napiše pesmu posvećenu njihovoj vezi, pod nazivom "Gitara i čaša vina". Iako pesma nikada nije snimljena, stihovi poput "Tužna je pesma moja, tužni su moji snovi..." ostali su u sećanju mnogih.

Jedva preživeli saobraćajnu nesreću

Podsetimo, Suzana Mančić i pevač skoro su nastradali u saobraćajnoj nezgodi krajem 1986. godine na putu Zaječar–Beograd. U automobilu kojim je Suzana upravljala, zajedno sa Halidom i drugim saputnicima, došlo je do nesreće kada je izgubila kontrolu nad vozilom.

Suzana Mančić u kupaćem kostimu Foto: Preent Screen, Printscreen

Srećom, svi su prošli bez težih povreda, a ona je kasnije ispričala kako joj je ceo život prošao kroz glavu u trenutku nesreće.

Kurir.rs/ Pink.rs

