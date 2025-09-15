Slušaj vest

Ognjen Amidžić i Mina Naumović prošle godine dobili su sina kojem su dali ime Perun, a pre nekoliko dana obelodanili su da će ponovo postati roditelji i to ovog puta jedne devojčice.

Ognjen ima i sina iz prvog braka i sina u drugom iz drugog braka, pa nema sumnje da ga je vest da će postati otac devojčice posebno obradovala. Međutim, njegova žena se sada oglasila i otkrila s kakvim komentarima se susreće zbog imena koje su odabrali za naslednika Peruna.

- Bože dete je prelepo, ali ime katastrofa, to u životu nisam čula. Kad poraste deca će ga ismevati to samo poznati rade - napisala je jedna korisnica društvene mreže, međutim sada je usledio obrt, pa je Mina pokazala kakve poruke joj sada žene šalju:

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

"Perun je toliko presladak da ću svom detetu dati to ime" - bila je jedna poruka koju je dobila, a onda se obratila javno:

"Drage moje žene, moje virtuelne prijateljice listam poruke i želim samo da vam kažem hvala za sve divne reči koje mi šaljete. Ne stižem da odgovorim svakoj ponaosob i zato to imam potrebu da uradim makar na ovaj način" - napisala je Mina.

Ognjenova koleginica otkrila pol bebe

Voditeljka Bojana Lazić nedavno je otkrila da Mina i Ognjen čekaju devojčicu.

"Juče sam mu čestitala. Još devojčica, fantastično. On izgleda kao da mu je 25 godina, tako da je spreman za treće dete. Ne kuka, spava, ne brinem se ja za Ognjena. Ima fantastičnu ženu, majku, sve je kako treba", dodala je ona.