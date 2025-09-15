Slušaj vest

Jelena Karleuša, koja je u žiriju Pinkovih zvezda, iskreno je progovorila o privatnom životu, emotivnim lomovima i odnosima s muškarcima.

Pevačica je otvoreno priznala da je svesno žrtvovala svoj privatni život zarad karijere, ističući da nije lako živeti s njom. Tom prilikom osvrnula se i na razvod od fudbalera Duška Tošića, naglasivši da danas nemaju nikakav kontakt.

Divan otac, ali...

- Kada je reč o mojoj privatnosti, sve je već viđeno, svaki deo mog tela, to više nije ni tabu. Duško nije uspeo da podnese određene stvari. Ne mogu reći da ga razumem, ali sam se borila da brak opstane - pre svega zbog dece. On je divan otac našim ćerkama. I sama sam dete razvedenih roditelja, i nisam želela da moja deca prođu kroz isto, ali desilo se - rekla je Jelena u Vikend premijeri.

Nema dečka

Karleuša je otkrila i da trenutno nema partnera i da nije u potrazi za ljubavlju:

- Želim da poručim ženama da se ne bore za one koji ih ne vole onako kako one vole njih. Nemam novog partnera, niti imam bilo koga. Ne bih volela ponovo da se zaljubim, ne želim da gubim vreme na emocije koje dajem pogrešnim ljudima. Na silu neću biti ni sa kim. Kombinacije svi imamo, ali prava ljubav više nije moj prioritet.

Ostavila košarkaša

Jelena Karleuša početkom meseca je priznala da je stavila tačku na odnos sa 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem, sa kojim je mediji povezuju već mesecima.