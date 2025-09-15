Slušaj vest

Supruga folkera Darka Lazića, Katarina, odgovala je na pitanja pratilaca na Instagramu, pa je iznela u javnost i šok detalje o težini. Katarina ističe da nije bila zadovoljna kad je na vagi videla da ima 43 kg, pa je preduzela mere. 

Negde si izjavila da si bila jako mršava, svega 45 kg, kako si se udebljala? - dobila je pitanje Kaća.

Katarina Lazić u kupaćem pravi selfi Foto: Pritnscreen

- Imala sam 43 kg. Počela sam da jedem redovno, tri glavna obroka i dve užine. I počela sam da treniram - navela je Darkova draga. Katarina je na mrežama otkrila i koliko je visoka.

- 160 cm - jasna je bila ona.

Otkrila je i svoj jelovnik: 
doručak: Jaja, sir i salata
Ručak i večera: piletina ili riba, plus pirinač ili krompir ili salata

Katarina Lazić se sunča na terasi Foto: Pritnscreen/Instagram

Ne prestaje da vežba

 Inače, supruga folkera Darka Lazića, Kaća Lazić, veoma je aktivna na svom Instagram profilu gde gotovo svakodnevno deli trenutke iz privatnog života.

Kaća je nakon porođaja liniju brzo vratila u prvobitno stanje, a sa vežbama je krenula već dva meseca posle porođaja.

whatsapp-image-20230830-at-12.34.18.jpg
20231026-09-02-25katarina-lazic--katarinalazic-24--instagram-photos-and-videos.jpg
132132132132.jpg
20231104-08-33-30katarina-lazic--katarinalazic-24--instagram-photos-and-videos.jpg

Darko Lazić u duetu sa ćerkicom Izvor: Instagram