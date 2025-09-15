Slušaj vest

Pevačica Nikolija Jovanović pokazala je na profilu na Instagramu kako izgleda bez trunke šminke. Pevačica se uslikala u studiju u prirodnom izdanju, a po svemu sudeći ona nema problem da tako izađe u javnost.

Nikolija je na račun svoj izgleda dobila brojne komplimente i pohvale.

Nikolija Jovanović pozira sa slušalicama ispred mikrofona Foto: Pritnscreen/Instagram

"Uradila sam grudi, jer sam ravna kao daska"

Podsetimo, pevačica se podvrgnula raznim estetskim korekcijama, međutim zbog jedne se posebno pokajala. Ona nije imala problem otvoreno da govori o tome šta je sve promenila na sebi, te je otkrila da je prvo uradila grudi.

- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - otkrila je svojevremeno na svom Tiktoku.

"Izvadila sam sve neprirodno iz usana"

– Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo.

- Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila - priznala je pevačica koja je istakla da se ne kaje zbog operacije nosa jer je imala devijaciju, kao i da u gornjoj vilici nema prirodne zube.

