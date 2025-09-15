Slušaj vest

Mustafa Sandal, bivši muž pevačice Emine Jahović, s kojom ima dva sina, trenutno je u braku sa Melis, koja je od njega mlađa dvadeset godina. Emina i Mustafa su imali turbulentan odnos posle razlaza, pa su se dugo sudili, a ona je jednom prilikom pričala da je on slagao da ima finansijske probleme.

- Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega - kazala je Emina tad, prenosio je "Stori".

1/6 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Mustafa se pre nekoliko godina skrasio kraj atraktivne Melis. Njegova draga je mlađa od njega čak dve decenije, a sudeći po društvenim mrežama, gde redovno dele zajedničke fotografije, i te kako uživaju u ljubavi i deluju zaljubljeno.

Sandal, koji ima 55 godina, i dalje fura momački imidž, pa ga često možemo videti sa kačketima, bez brade.

Mustafa Sandal sa kačketom Foto: Pritnscreen/Instagram

"Ne kajem se što sam se razvela"

Emina je nedavno govorila o razvodu i navela da se sa Mustafom strast ugasila.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga - rekla je Emina tada.

1/8 Vidi galeriju Emina i Mustafa Sandal Foto: Dragan Kadić, Arhiva

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu Kod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga.

kurir.rs/blic

BONUS VIDEO