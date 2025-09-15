Slušaj vest

Kristijan Golubović nalazi se poslednjih dana u žiži interesovanja zbog drame sa suprugom Kristinom Spalević sa kojom ima dva sina. Naime, nakon haosa sa Kristinom Spalević, Kristijan Golubović je sa sinovima napustio Beograd, a on inače iz prvog braka ima sina Lazara o kojem je svojevremeno pričao.

Golubović je još tokom boravka u rijaliti programu "Farma" na imanju u Lisoviću otkrio da je sina priznao tek posle 20 godina. Naime, kada se Lazar rodio 1994. godine Kristijanov život bio je u opasnosti pa su on i Lazarova majka Danijela odlučili da zbog detetove sigurnosti, u izvodu iz matične knjige rođenih ne bude upisano Kristijanovo ime.

Stoga je Golubović pre nekoliko godina, pre ulaska u "Farmu" otišao u opštinu i priznao očinstvo. Njegov sin nije hteo da se eksponira u medijima dok mu je otac boravio u rijalitiju, da ne bi imao dodatne probleme u kući. Naime, Kristijanova bivša tašta Branislava, koja je dobila starateljstvo nad Lazarom posle smrti ćerke Danijele, navodno je tada zabranila unuku da priča o ocu.

Ipak, Lazar nikad nije krio da ima drugarski odnos sa tatom, kao i da ga je posećivao dok je bio u zatvoru.

Nedavno se i oženio

Lazar je pre godinu dana rekao sudbonosno "da" lepšoj polovini Vanji Švabić. Njih dvoje zajedno su osam godina, a sada su svoju ljubav krunisali brakom. Oni su se prvo venčali u crkvi, a potom su svadbeno veselje nastavili u jednom restoranu. Slavlju su tada prisustvovali i Kristijan i Kristina.

Vanja Švabić je samo dve godine mlađa od Lazara, a u vezi su još od 2016. godine. Na njihovim profilima na društvenim mrežama i te kako dele svoje najlepše trenutke, najviše sa zajedničkih putovanja.

- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje.

- Sad kad dođem kući, obustavila sam sve što sam imala da radim, snimiću i izbaciću na Jutjub kanal snimak od sat vremena minimum, od A do Š i ja to nikada ne bih priuštila mojoj deci da mogu da gledaju i slušaju, ali pošto su i sami bili učesnici u svađama, ne možete da zamislite kojih razmera, jednostavno ja neću dozvoliti da se baca ljaga na mene za nešto što nisam uradila, a ja ću vam pokazati šta sam uradila.

- Žena koja vam je mutila nešto iza leđa, za koju smatrate da je nešto grešila, ne biste je danima i noćima molili za pomirenje, a kada vas odbije jer je shvatila vam pomoći nema o promeni, da će istrunuti pored vas, e onda od sinoć krenu pretnje, ucene, uvrede, a sve ćete da čujete, dokumentovano kako to izgleda.

- E sad da vam kažem nešto mnogo važno, bilo bi meni mnogo teže u životu, da ja samom svojom izjavom u "Blicu" koja je potpuno benigna i bezazlena nisam dobila toliku podršku žena koje su apsolutno prepoznale obrazac ponašanja narcisoidnog manipulatora, što je takođe potvrđeno i sa mojim psihologom, jer i mi koji ne treba da se lečimo dođemo do lečenja jer se oni ne leče. Može on da priča šta hoće, žene koje su prošle, a i muškarci, jer postoje i žene koje su narcisoidni manipulatori, koji su prošli to, vrlo dobro znaju šta oni rade - spinuju, ubeđuju vas, rolerkoster emocija, daju vam mrvu pa vam onda... Jedna katastrofa. To će biti jedna lekcija.

