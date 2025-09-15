Slušaj vest

Pevačica Goca Božinovska imala je, kako kaže, neprijatno iskustvo kada je u lice ubrizgala botoks, te da je tada izgledala neprirodno. Ipak, pevačica Goca Božinovska sada, kako kaže, kožu održava redovnim tretmanima.

- Jeste, bila sam kod mog dugogodišnjeg prijatelja i doktora na tretmanu. Svake godine početkom jeseni negujem kožu na ovaj način. On mi je ubrizgao vitamine u kožu kako u ovim godinama ne bi izgubila elastičnost. Kunem se u ovaj tretman, bolji je i od botoksa. Posle toga mi je stavio masku i neke kreme - rekla je Goca.

"Izgledala sam kao pokvarena lutka"

Pevačica je jednom prilikom otkrila da je imala problem sa botoksom, te da je u jednom trenutku izgledala kao plastična lutka.

- Imala sam problem s botoksom. Primetila sam promene na licu u vreme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se videlo da nešto nije kako treba - rekla je Goca.

- Mislim da mi telo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je posle žena kod koje sam bila da moje telo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vreme da se sve smiri i slegne. Posle toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primetili da nešto nije u redu, a posle je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smem - rekla je Goca za domaće medije.

