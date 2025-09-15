OBIŠAO POLA PLANETE, A EVO IZ KOG SELA JE BAJA KRENUO U SVET: Nedeljko Bajić Baja nikada nije krio odakle je potekao, ovo je njegovo rodno mesto
Nedeljko Bajić Baja uprkos činjenici da je jedan od najpopularnijih folk pevača na ovim prostorima retko daje intervjue, pa se o njegovom privatnom životu ne zna mnogo.
On sam uvek je insistirao na kvalitetnim pesmama, muzici, vokalnim sposobnostima, pa i na spotovima za koje nije žalio novca.
“Vikipedija” navodi da je Nedeljko Bajić odrastao u višečlanoj radničkoj porodici sa roditeljima, dva brata i dve sestre. Muzikom je počeo da se bavi sa šest godina, a pre nego što je započeo estradnu karijeru završio je turističku školu.
“Svet” je svojevremeno pisao da je Baja 2013. započeo emotivnu vezu sa 19 godina mlađom Ivanom, koja se pojavljuje u njegovom spotu “Mokra do gole kože”.
Tokom pet godina zajedničkog života dobili su dvoje dece - sina Marka i ćerku Milicu, da bi se 2018. godine u tajnosti razveli.
- Najveća želja mi je da budu zdravi i stabilni ljudi, a čime će se baviti zavisi od njih. Ako budu rešili da postanu pevači, nemam ništa protiv. Pokazaće vreme, kao što je pokazalo i za mene. Vreme uvek pokaže ko smo i šta smo – rekao je Nedeljko Bajić Baja u jednoj od retkih izjava na temu roditeljstva.
Mnogima omiljeni pevač neko vreme je živeo u Novom Sadu, odakle se preselio u Beograd. Ipak, njegov životni put počeo je u malom bosansko-hercegovačkom mestu, Šipovo, gde i danas ima brojne rođake i poznanike.
- Živim u Beogradu, ali često me ima i u Beču. Naravno, i u mom rodnom gradu Šipovo. Kod mene je sve kako treba, sve postižem. U suštini, sve je stvar dobre organizacije i karaktera, a ja sam odgovoran čovek – govorio je Nedeljko Bajić.
