RASKINULI ANĐELA ĐURIČIĆ I GASTOZ?! Ona napustila njegovstan, ali imaju jasan dogovor
Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz su navodno raskinuli. Naime, na Instagramu se pojavila jedna objava koja je pokrenula novu lavinu komentara.
- Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova - glasila je objava, a ostaje da vidimo da li je to stvarno istina.
Inače, Gastoz i Anđela su nedavno zajedno gostovali u "Narod pita" kada je on čak i napustio emisiju zbog nje.
"Gastoz vara Anđelu"
Podsetimo, bivši rijaliti učesnik Dača Virijević, izneo je tvrdnje da Nenad Marinković Gastoz navodno vara svoju devojku Anđelu Đuričić.
Naime, Nenad Marinković Gastoz je osvojio prvo mesto u "Eliti 8", dok je drugo mesto osvojila Anđela Đuričić.
- Gastoz je jedan šljam, jedno prase, ima noge kao šestar. Imali smo probleme i mi, pa se on smejao. On odlično zna gde se nalazi, odličan je glumac, odličan rijaliti igrač, zna da se ugura kod Kačavende, kao nije gledao rijaliti. Sve što je rekla ta bivša devojka i što se dešavalo, ja u potpunosti verujem i toj drugoj strani. Od njega se može očekivati sve, ne verujem u vezu Anđele i Gastoza, verovatno nešto i radi mimo Anđele - rekao je Dača.
