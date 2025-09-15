- Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova - glasila je objava, a ostaje da vidimo da li je to stvarno istina.

"Gastoz vara Anđelu"

- Gastoz je jedan šljam, jedno prase, ima noge kao šestar. Imali smo probleme i mi, pa se on smejao. On odlično zna gde se nalazi, odličan je glumac, odličan rijaliti igrač, zna da se ugura kod Kačavende, kao nije gledao rijaliti. Sve što je rekla ta bivša devojka i što se dešavalo, ja u potpunosti verujem i toj drugoj strani. Od njega se može očekivati sve, ne verujem u vezu Anđele i Gastoza, verovatno nešto i radi mimo Anđele - rekao je Dača.