Anica Milenković dugo je bila van medija i estrade, a nedavno je prvi put nakon 16 godina govorila za Kurir o svom detinjstvu, životu, vrtoglavoj popularnosti, porodici i deci.

Tokom euforije koja je vladala u vreme njene karijere mnogi su je povezivali sa Nedeljkom Bajićem Bajom, kolegom sa kojim je snimila pesmu "Svadba će da bude". Bili su omiljeni estradni par godinama iako nikada nisu bili u emotivnom odnosu, a za Kurir je Anica otkrila detalje saradnje i prijateljstva.

"Bili smo baš dobri"

- Ljudi kao da ne žele da čuju ništa o tome, čak ni moja sestra od tetke, čak je njena svekrva rekla: "Ako Anica dovede Baju, ja ću ti kupiti auto". Novica Urošević je došao na ideju da snimimo duet jer smo oboje bili njegovi puleni. Kada smo se pojavili u "Zamu" Saša Popović i Zoran Pejić Peja su tada vodili program i oni su napravili priču iz šale jer se pesma zvala "Svadbe će da bude". Istina je da je Baja imao svoj život, ja osmogodišnju vezu, ali baš smo bili dobri. Mi smo se čak šalili po turnejama, svi su želeli da nas vide zajedno - govorila je Anica u emisiji "1na1" i otkrila:

"Bio je mnogo dobar dasa"

- Bili smo dobri drugari, a on je tada bio mnogo dobar dasa. Bili smo lep par, ali zaista nismo bili zajedno. Možda bi neko to danas iskoristio kao dobar marketing, ali mi nismo jer nam to nije bilo potrebno. Imali smo ime, nije nam bilo potrebno. Naše generacije su drugačije razmišljale. O našim zajedničkim turnejama priča se i dan danas iako su mnoge kolege išle. Kad nas dvoje izađemo, to je neka euforija... Sve mi je to slatko, ali istina je da nikada nismo bili zajedno.

Mile Kitić o Anici

Anica je za Kurir tom prilikom govorila i o prvim koracima na estradi, te se prisetila reakcije Mileta Kitića kada ju je prvi put čuo uživo.

- Oduvek sam volela da pevam. Kada sam bila mala imali smo seoske priredbe i ja sam redovno pevala. Moj deda je jako voleo što ja pevam i prijavio me je na festivalu koji se nije održao, ali na generalnoj probi su bili čelnici izdavačke kuće "Diskos" koji su tražili mlade talente. Ne sećam se koga su tačno zvali da pitaju da li bih ja došla u Beograd da snimam, ali deda je bio taj koji me je vozio u Južni vetar... Dragana Mirković i ja smo iz istog mesta i bilo mi je jako drago ali i novo... Došla sam na probu čisto da vide "Ko je mala iz Kasidola kao i Dragana Mirković a koja lepo peva". Tada sam upoznala Mileta Kitića i Mileta Basa. Kitić je tada rekao: "Ljudi, nemojte da me za*ebavate, kako dete sa 13 godina može da ima trilere". Dok sam pevala na svadbama po mom kraju, mnogi pevači su dolazili ali sam ja svakako bila uzbuđena, sve mi je bilo novo i drugačije. To je drugi put bio da sam otišla u Beograd i uopšte iz svog sela.

Pesma "Lančić" kao lična karta

Pesma koja joj je obeležila život i karijeru, vremenom je postala lična karta.

- Na prvoj probi nisam ni znala šta treba da radim, otpevao mi je deo pesme, dao mi tekst i odveo me u gluvu sobu. Držala sam slušalice i gledala šta će da bude... Pesmu "Lančić" smo snimili, tačnije celu ploču od osam pesama za tri, četri dana. Sve sam pratila šta mi je govorio i slušala. Kasnije je usledio poziv da snimimo spot. Bilo mi je sve novo i dobro sam se zabavljala, nisam shvatala ozbiljnost, nisam ni shvatala šta se dešava. Ja sam dete iz provincije, otišla u veliki grad, bilo mi je sve super, ali se nisam pitala šta će biti dalje. Ja sam se samo pitala kada ću biti na televiziji da se pohvalim drugarima, takvo je vreme bilo. Sedela sam kući jednog dana sa sestrom, bila je baka tu i radila nešto u avliji, na radiju kreće moja pesma. Koliko se sećam, ja sam se izhubila, vikala babi i dedi: "Ja sam na radiju". Nakon spota su me svi prepoznavali, želeli da se slikaju sa mnom... Nikad to neću zaboraviti, tražili su mi autograme... Ta pesma je postala moja lična karta i mnoge pesme nisu nadmašile tu popularnost. Ja sam to prihvatila kao tako. U školi nije bilo problema, svi su bili srećni zbog mene, ali sa profesorima je bilo zategnuto... Bila sam dobar đak ali neposlušna. Neke reakcije profesora sam tek kasnije shvatilla. Nisam imala detinjstvo, ja sam ga proživela na putovanjima, na nastupima, koncertima, radiju... to je bila obaveza pevača. Iz ove perspektive, sada mi je žao što nisam imala detinjstvo.

