Optužnica za pribavljanje lažnih kovid-potvrda protiv 18 osoba, među kojima je i pevač Toni Cetinski, mogla bi uskoro biti potvrđena na zagrebačkom Županijskom sudu. Visoki krivični sud (VKS) odbio je žalbe okrivljenih na prethodnu odluku kojom je utvrđeno da su svi dokazi koje je USKOK prikupio – zakoniti.

Veliki slučaj falsifikovanja

Reč je o jednom od glavnih spisa u sklopu velikog slučaja falsifikovanja potvrda, koji se vodio tokom pandemije 2021. godine u Domu zdravlja Zagreb – zapad. Tadašnja medicinska sestra Petra Rumiha za novčanu naknadu izrađivala je covid-potvrde osobama koje nisu bile vakcinisane. USKOK je u petnaestak optužnica obuhvatio ukupno 243 osobe, među kojima i niz poznatih ličnosti.

Rumiha priznala krivicu

Većina optuženih nagodila se sa USKOK-om i dobila uslovne zatvorske kazne ili rad za opšte dobro. Jedna od retkih koja je završila iza rešetaka upravo je Rumiha, koja je priznala da je lažno unosila podatke u registar vakcinisanih. Osuđena je na delimično uslovnu kaznu, ali godinu dana mora provesti u zatvoru. Među onima koji su priznali krivicu nalaze se i operna diva Lana Kos i voditeljka Vjekoslava Bach, dok Cetinski to nije učinio. Tokom pandemije on je bio jedna od najvidljivijih figura pokreta protiv vakcinacije.

Odbrana Tonija Cetinskog

– Ja tu covid-potvrdu nisam ni kupio niti želeo. Ljudi su mi svakodnevno nudili da je nabave, ali nikada to nisam prihvatio. Optužene osobe uopšte ne poznajem. Sistem je vršio pritisak i zato su se ljudi snalazili – izjavio je Cetinski za Jutarnji list.

Međutim, iz evidencije proizlazi da je pevač primio vakcinu 1. oktobra 2021. i svoju potvrdu koristio tri puta pri izlasku iz Hrvatske i povratku. Na saslušanju u USKOK-u branio se ćutanjem.

Dao joj 100 evra

Uostalom, USKOK je siguran da je Cetinski, preko posrednika Tomislava Kolarića, dao 100 evra mita medicinskoj sestri, koja je to navela u svom svedočenju.

