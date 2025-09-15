Slušaj vest

Kristina Spalević, koja se nedavno rastala od nevenčanog supruga Kristijana Golubovića, svojevremeno je iznela detalje o njegovoj bivšoj supruzi Ivani.

Podsetimo Kristijan je bio u braku kada je u "Zadruzi" upoznao Kristinu s kojom je javno prevario ženu Ivanu.

Kazna zbog prevare

- Ona raspolaže novcem koji je Kristijan zaradio, to je ono što smo on i ja krenuli od nule. Neka je ona njega kaznila i uzela mu sve, ali ona na sve to dobija još, a gde je moje dete u toj priči, to je jedno sasvim normalno pitanje - rekla je Kristina svojevremeno za Hype televiziju.

Ona je inače sad otkrila da joj je prethodnih dana Kristijan pretio smrću, a tim povodom oglasio se i pobednik rijalitija "Farmeri".

Kristina ga optužila da joj je pretio ubostvom, on reagovao

- Mori me cela situacija sa Kristinom, sad sam odjednom i ubica. Mogu da je zamolim da prestane to da radi jer decu treba da čuvamo i da nađemo zajednički jezik, bili zajedno ili ne -započeo je i nastavio:

- Odgovornost imamo oboje, a ona je prva povukla nogu jer me napustila bez pričanja i upozoravanja. Nije se ništa desilo veliko da ona ode i kaže da ne može da živi sa mnom. Onda anuliramo dela i hvatamo se reči. U 250 od 300 stanova ima turbulencija, a samo u 50 se desi da neko nekog ovako ostavi. Ne znam šta de dešava sa njom u glavi da ona govori da ću biti isto. Imamo divnu decu i mogućnosti, ja sam mašina za novac i šoubiznis. Ne znam gde može da bude bolje, ako nismo u zajednici -rekao je Kristijan.

On se zaprepastio njenim optužbama.

- Ako ona izjavljuje javno da je nisam udario, kako onda ja pretim ubistvom? Vi se posvađate kao u rijalitiju ili u saobraćaju. To se dešava svakodnevno, ona mlati praznom slamom. Ona sve radi u afektu, ja stojim ispred ulaza i malopre smo bili jedno pored drugog, ja sam joj poljubio ruku. Bart joj je bio tu, video je sve. Ja sam joj poslao milion poruka, promenio sam život zbog nje. Ako ona kaže da ima da objavi o meni, imam i ja o njoj. Ja neću da ispadnem mučenik da se prepucavam sa njom, a rodila mi je dvoje dece -rekao je Kristijan.

Uvrede i omalovažavanje

Kristijan tvrdi da je od strane Kristine trpeo poniženja i uvrede.

- Da li sam ja nju ostavio? Devojko, da hoćeš da postaneš žrtva i da sam je maltretirao i da sam najgori. Istina je jedna jedina. Mene je Kristina uvredila i omalovažila najgore na svetu, uvredama. Ja njoj mogu da oprostim da se is*re meni na glavu, sve sem prevare. Nije me prevarila, našao sam neke poruke koje nisu normalne za majku dvoje dece. Neka poluintimna konverzacija sa nekim iz prošlosti za koga ja mislim da je i zaboravio. Ona kaže da je pogrešila, ali možda je njen moderan mozak, normalno da se seti nekog iz prošlosti. Ona smatra da nije ništa meni uradila, ali je meni zasmetalo. Nastala je krvnička svađa, a ona je priznala da je to greška. Onda se setila svih uvreda, a ja nijedne jer nije veća od naše porodice. Ona sve što je meni rekla ja joj ne zameram, to je bilo u svađi, a šta su dela? Da vidite prepiske njenih sa mnom, ja u afektu odem kod njene bake da ona popriča sa njom. Ja nemam svoju baku i majku, ja imam samo nju, decu i porodicu. Šta želiš Kristina? Da ne puknem u nekoj svađi? Ona je sve reakcije moje snimila, što nije snimila akciju koja je prethodila. Ako ona meni kaže "smradu jedan". Nema težinu kad žena pesnicom ili čašom opali čoveka koji joj je dao sve u životu. Niko sem ljudi koji imaju porodicu nisu za to da se mi rastavimo - kazao je on u emisiji "Premijera vikend specijal".