Dušica Jakovljević na otvaranju Elite 9 zablistala je u glamuroznom izdanju, te je dobila mnoštvo komplimenata dobila na račun fizičkog izgleda i stajlinga.

"Od onako lepe žene..."

Na društvenim mrežama sada se proširio video snimak sa spektakularne večeri, gde se voditeljka vidi iz profila, te su mnogi komentarisali izgled njenog nosa i kompletnog lica.

Mnogi su se pitali šta se dogodilo sa nosem voditeljke koji je nekada izgledao besprekorno, a onda se našla i na meti osuda i zlih komentara.

"Kako su unakazali ženu", "Šta joj je sa nosem", "Od onako lepe žene...", "Ona je čitava od plastike", "Kao da se nos istopio" i mnogi drugi.

6. puta operisala nos

Da je voditeljka svesna problema, nedavno dokazuje izjava da će ponovo morati na intervenciju. Nakon poslednje, šeste operacije nosa, koja je bila pre dve godine, moraće ponovo pod nož.

Sinuse je operisala prvenstveno zbog devijacije, a nakon toga je poželela i da estetski koriguje nedostatke onako kako je to zamislila. Ali nije zadovoljna rezultatom. Razlog tome, kako je sama navela, što joj je nos pao.

- Već više od godinu dana ništa nisam radila s licem, pa ni botoks, i baš sam se iznenadila kad sam to shvatila. Ipak mora malo (smeh). Ali prvo idem da ponovo operišem nos, jer mi je pao i to me nervira gotovo od same operacije. Sad je stvarno došlo vreme da i to rešim, a onda ću se posvetiti ovim drugim stvarima - rekla nam je voditeljka nedavno.

