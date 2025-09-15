Slušaj vest

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana kaže da je jednom prilikom pevala arapima na jednom venčanju na kom se pojavila kao gost. Ona je ispričala da je mlada imala veze sa Katarom, te je bilo raznih gostiju, kao i da se popilo dosta alkohola.

- Danas moje pesme znaju kako mlađi tako i stariji i sve više se slušaju. Ti dolasci su moji uvek zanimljivi, kad se pojavim kamionom i tako to, ali sada nisam htela da se ponavljam, pa uvek volim da bude nešto drugačije i nešto novo.

- Onda smo razmišljali šta bi bilo prikladno za Srem, i da je to Vojvodina. Ima puno domaćina koji imaju čeze, ideja je došla da dođemo u kočijama. To smo i uradili. Njima se to dopalo i to su odmah prihvatili i tu je naravno ono moje čuveno "Zdravo svima".

- Moje kolege normalno uđu uvek na slavlje, ali eto, od mene se očekuju ta iznenađenja, samo nisu ranije bila medijski propraćena. Zato se nije videlo kako sam ranije ulazila na slavlja. Sva ta iznenađenja sam prvo u Švajcarskoj radila.

- Kada sam jednom u Prijedoru radila svadbu, mladenci su hteli da iznenade svoje goste. Taj momenat mog ulaska u salu, kad su gosti shvatili da sam ja, kao košnica da se stvorila oko mene. Dobila sam daire okićene od mladenaca, gde je pisao datum njihove svadbe - rekla je pevačica, pa je potom dodala:

- Mlada na jednoj svadbi je radila u Kataru i doveli su Arape, šeike na svadbu, koji su se pogubili kad su me videli. Jedan se ubio od alkohola, a koliko znam oni ne piju. Druga dvojica su igrali sa mnom čitavo veče, sa sve njihovom nošnjom i bilo je jako originalno onako. Raznih stvari je bilo, uvek se stvori neka euforija, tako da stvarno volim način na koji radi. Interesantno je da u toku večeri kad se vraćam kući onako umorna, moram da podelim šta se desilo. Svi i traže snimke, pa kad nema snimka odmah, ja dobijem na stotine poruka gde me ljudi pitaju šta se desilo.

"Od publike dobijam mnogo ljubavi"

- Mene posebno raduje što osećam veliku količinu ljubavi od ljudi kojima pevam na veseljima. Skoro su i moje kolege komentarisale. Kad gledaju moje klipove, kažu da to izgleda kao da je sestra iz Australije došla, za koju su mislili da neće doći. Gosti se grle sa mnom, deluje kao da znam sve te porodice, a samo sam se sa njima čula telefonom. Što da se ne grlim sa ljudima i da se volimo u ovim sumornim vremenima. Ne mora neko da mi bude rod da bismo se zagrlili - kaže Ćana.

"Pevam pored veselja i u klubovima"

Pevačica kaže da joj je raspored sa nastupima skoro uvek popunjen, s obzirom na to da radi razne vrste veselja.

- Pevam i Prijovićkine pesme, ali nekako više volim stare. Međutim nove nisu moj opus, ne bih da se kockam, ali kad ljudi traže zašto da ne. Uvek prepustim novije pesme mlađim kolegama. Meni je prirodnije da pevam Šemsu, prostor zbog svog stila.

Estrada je jedno veliko rešeto i uvek prođe ono što treba da prođe, a ono što ne treba se samo pročisti. Neke pesme idu ispred svog vremena. Ima kvalitetnih pesama, ali se nekad nađu u zapećku, pa tek posle plane.

Danas većina pevača izdaje singlove, a mi smo nekako snimali cele albume. Imala sam slučaj sa pesmom "Autogram", koja se nije izborila tada kada je izašla, a sada je hit u klubovima. Kasnije kad je prošlo vreme, ljudi opet negde čuju, misle da je nova pesma i onda se vrati u žižu. Nekad neka pesma ne prođe samo zato što se druge reklamirale.

"Sezona mi je bila super, ima tezgi"

Kako su se neki pevači žalili na manjak nastupa zbog krize, jasno je da kod Ćane tu nema problema.

- Što se sezone tiče, zadovoljna sam i ne mogu da se žalim. Da sam mogla na neke datume bih i duplo išla. Ovako sam stvarno zadovoljna kako je sve prošlo. Mene ljudi zovu i kad su završnice turnira, kad su zborovi ili sabori. Svega ima i sve pevam, zato posla i ima.

Umor mi se dešava, ali ko imam alergiju kao na primer leti, to ume da bude naporno. Promuklost sam imala i onda sam otišla da se proverim. Kad se desi tako neki problem ja uvek gledam da što pre ozdravim jer sam imala velike događaje, pa nisam mogla da ne ozdravim.

"Na dijeti sam kad nešto ne mogu da obučem"

Pevačica tvrdi da su dijete za nju stvar prošlosti, ali da i danas ume da bude na režimu.

- Neke stvari idu sa godinama, ali nikad se nisam opterećivala oko kilaže. Ako čovek može lepo da izgleda i da trenira to je super. Ali ja ne mogu da stignem da se organizujem da se naspavam, a kamoli da jedem. Ključ mog problema je što neredovno jedem. Nekad stignem da jedem samo jednom dnevno, a ni to ne valja. Naš posao je naporan, ali stiže se sve. Ja ne umem da se organizujem i eto. Kad sam bila mlađa mnogo mi je bilo važno kako izgleda, ali sada ne. Imam druge prioritete.