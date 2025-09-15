Slušaj vest

Poznati estradni menadžer Sabit Saša Dervišević živi s porodicom u Frankfurtu, a češće je na putu po zemljama regiona i Evrope.

Njegova karijera pjevača, a kasnije i menadžera, neraskidivo je vezana uz same početke pevačaHalida Bešlića.

Zajedno su počinjali estradnu karijeru

- Ma, kako da ne. Nekako smo zajedno počinjali. Sećam se da smo se upoznali na jednom koncertu u Bosni. Vozio sam tada auto "Dijanu 6", planirao da ga prodam i kupim Golfa, a obećao sam ga Sinanu Sakiću. Međutim, čim sam upoznao Halida, odmah mi je legao na prvu, pre svega kao čovek, a onda i kao pevač. On se zainteresovao za taj moj auto i, umesto Sinanu, dao sam ga Halidu. Od tada pa do danas, Halid je uvijek kupovao nove automobile kod mene u Frankfurtu. Bila su to zaista divna vremena. Naše prijateljstvo počelo je i pre nego što je započeo saradnju s Nazifom Gjivom. Kada je Nazif kasnije došao, nastao je opšti lom - prisetio se Saša.

Menadžer Sabit Saša Dervišević je umesto Sinanu auto prodao Bešliću Foto: Printscreen Instagram

Na pitanje da li je posetio Halida u bolnici, odgovorio je:

Veliki borac

- Naravno da jesam, tri ili četiri puta. Halid je veliki borac i borit će se i dalje.

Dok je davao intervju zazvonio mu je telefon – na drugoj liniji bio je upravo Halid. Razgovarali su o sasvim običnim stvarima, a Halidov glas bio je isti kao uvek: snažan i prkosan.

- Ko zna mene i Halida, zna koliko smo bliski. Ova situacija mi je teško pala. Najteže je što portali na osnovu njegove bolesti prikupljaju lajkove. To je strašno. Jedino su doktori kompetentni da govore o njegovom stanju. Mi ostali možemo samo da se molimo za njegovo ozdravljenje. Halid je navikao na pokret, na ljude, teško mu pada mirovanje, ali nema bolova i prima terapiju - kazao je Saša.

Žena Sejda

O novoj pesmi Halida Bešlića "Sejda", koju je za njega uradio Miligram, dodaje:

- Pesma je fantastična. Halidu je njegova Sejda oduvek bila sve. Njihova bliskost, ljubav, porodica – to je njegov najveći oslonac. On je svoj mir od brojnih nastupa i putovanja uvek pronalazio u blizini Sejde, sina Dine, snajke i unuka. A to je prava retkost na estradi.

