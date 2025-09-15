Slušaj vest

Poznatim ličnostima nije uvek lako da vode privatni život, jer ih u svakom trenutku prati budno oko javnosti, ali neke tajne su uspele da ostanu skrivene ili da se o njima ne priča previše.

Zvezde su godinama unazad gotovo otvorena knjiga - koliko god se trudile, one ne mogu da sakriju od javnosti baš sve što bi želele. Međutim, ima i onih kojima je to pošlo za rukom. Doduše tek nekoliko, ali ih ima. Među njima su: Zdravko Čolić, Nedeljko Bajić Baja i Jelena Broćić.

Zdravko Čolić

Zdravko je jedna od retkih javnih ličnosti koje su porodicu uspele da sakriju od medija koji danas sve prate. Međutim, njegova ćerka Una i te kako voli da se pokazuje. Dok su mu ćerke bile maloletne, njih je gotovo bilo nemoguće videti u javnosti. Baš kao i njegovu suprugu Aleksandru, koja se i danas javno ne eksponira. I mlađa ćerka se drži podalje od javnog života, ali je Una aktivna na Instagramu, te sve što postavi završi na portalima.

1/11 Vidi galeriju Zdravko Čolić nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahe, Pritnscreen/Youtube, Printscreen

- Ja sam počeo u neko vreme koje potpuno bilo drugačije, a rodio sam se u gradu u kojem čak i nije bilo lepo da se previše ističeš i previše pojavljuješ i verovtano je i to zato i kod nas koji smo iz Sarajeva došli ostalo kao jedna premisao u jednom zaključku da je važno biti normalan i živeti i družiti se sa svojom rajom, a da mimo svoje profesije nije važno biti u medijima. Pre nije ni bilo toga, a sada svako pravi svoje lepe priredbe, godišnjice, promocije - objasnio je Čola.

Nedeljko Bajić Baja

Njegov kolega Baja se dozirano pojavljuje u javnosti. On je nedavno posle duže diskografske pauze objavio dve nove pesme.

1/8 Vidi galeriju nedeljko bajić baja Foto: Printscreen, Printscreen/Pink.rs

Baja je jedini pevač koji odbija tezge čak i kad mu ponude veliku svotu novca. Nedeljku je muzika hobi, od toga ne živi i nema nameru da bude izložen javnosti. On se oženio, postao otac i razveo se bez velike pompe.

Jelena Broćić

Dama sa estrade koja je misterija je Broćićka. Ona vodi život kako ona smatra da treba i veoma retko se pojavljuje u emisijima, a intervjue za medije ne daje. Iako je dugo prisutna na sceni ,najveći uspeh zabeležila je hitom „Bele rade“, koja se i dan danas veoma rado sluša.

1/9 Vidi galeriju Jelena Broćić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen YouTube, Printscreen

Pevačica se povremeno pojavljivala u emisijama gde peva uživo, a može se primetiti da je svoju lepotu i prirodan izgled sačuvala. Ona nikada nije bila viđena na estradnim dešavanjima. Posvećena je porodici, a bira gde će i kada da radi. O njenom privatnom životu se zna tek onoliko koliko je ona smatrala da treba.

- Iako se ne pojavljujem na televiziji, ja radim. To je uglavnom na preporuku ili kada ljudi na licu mesta čuju i vide kako radim i onda me zovu i tako ja opstajem sve ove godine verovali ili ne-rekla je jednom prilikom za medije.

