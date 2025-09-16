Slušaj vest

Željko Bebek bio je omiljeni vokal mnogih koji su voleli Bijelo dugme.

glogovac01-dragan-kadic.jpg
Foto: Dragan Kadić

Pevač je za vreme svoje karijere nizao mnogobrojne hitove, ali o njegovom privatnom životu ne zna se puno. Željko je u braku je sa 34 godine mlađom Ružicom, a njih dvoje su se upoznali dok je ona još uvek išla u školu.

IMG_3817.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Nakon što je doživeo dva bračna brodoloma, ljubav je pronašao u novoj partnerki Ružici, koju je upoznao 2002. godine. Da ljubav između njih dvoje i dalje puca kao prvog dana i da su još zaljubljeni kao tinejdžeri, uverio se naš paparaco koji je partnere uslikao na aerodromu.

Željko je dočekao svoju dragu koja je došla s puta, a čim ju je ugledao, odmah joj se bacio u zagrljaj i nekoliko puta ju je strasno poljubio naočigled svih prisutnih na koje se nisu obazirali.

IMG_3821.jpg
Foto: Privatna arhiva

Ružica ga je osvojila i, kako je jednom prilikom otkrio, potpuno mu je promenila život. Iz njihovog braka kao kruna ljubavi rodili su se sin Zvonimir, koji je krenuo očevim stopama, i ćerka Katarina, koja dosta podseća na majku.

Javnosti nije poznato to da su Ružica i Željko prvo bili u tajnoj vezi, jer su se plašili da će ih okolina osuditi zbog velike razlike u godinama. Željko je tada imao 52, a Ružica 18 godina.

Željko i Ružica Bebek Foto: Privatna arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen Kurir TV

- Ona je ulaskom u moj život sve promenila. To je ta, da mi je naišla kada sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tada, ona se rodila kada sam ja objavio pesmu "Bitanga i princeza". Negde u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti - zaključio je svojevremeno Bebek za medije.

17.jpg
Foto: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteStarsPEVAČ (78) JE ZAVEO, A ONA TAD NI ŠKOLU NIJE ZAVRŠILA! Bili u tajnoj vezi, pa pukla bruka, rodila se kad je objavio najveći hit
glogovac01-dragan-kadic.jpg
StarsŽELJKO I RUŽICA BEBEK PROSLAVILI 20. GODINA BRAKA: On je od nje stariji čak 34 godine, BILA MU JE 3. SREĆA! A ovako su se upoznali
glogovac01-dragan-kadic.jpg
StarsOVO JE ISTINA O ŽELJKU BEBEKU! Godinama se nije znala istina o pevačevom poreklu, a sada su isplivali svi DETALJI
zeljko-bebek01-dragana-udovicic.jpg
StarsŽELJKO BEBEK OTKRIO ZAŠTO JE NAPUSTIO "BIJELO DUGME": Politika se umešala, nisam želeo da pevam neke pesme, došao sam Goranu Bregoviću i rekao...
12.jpg

 Goran Jovanović o Željku Bebeku:

"ŽELJKO BEBEK, JAVI SE KOLIKO PARA TREBA, ALI JA BIRAM ŠTA RADIŠ!" Voditelj zagrmeo na pevača: Svaki dinar bi mu IZAŠAO NA NOS Izvor: Kurir televizija