Željko Bebek bio je omiljeni vokal mnogih koji su voleli Bijelo dugme.

Foto: Dragan Kadić

Pevač je za vreme svoje karijere nizao mnogobrojne hitove, ali o njegovom privatnom životu ne zna se puno. Željko je u braku je sa 34 godine mlađom Ružicom, a njih dvoje su se upoznali dok je ona još uvek išla u školu.

Foto: Privatna Arhiva

Nakon što je doživeo dva bračna brodoloma, ljubav je pronašao u novoj partnerki Ružici, koju je upoznao 2002. godine. Da ljubav između njih dvoje i dalje puca kao prvog dana i da su još zaljubljeni kao tinejdžeri, uverio se naš paparaco koji je partnere uslikao na aerodromu.

Željko je dočekao svoju dragu koja je došla s puta, a čim ju je ugledao, odmah joj se bacio u zagrljaj i nekoliko puta ju je strasno poljubio naočigled svih prisutnih na koje se nisu obazirali.

Foto: Privatna arhiva

Ružica ga je osvojila i, kako je jednom prilikom otkrio, potpuno mu je promenila život. Iz njihovog braka kao kruna ljubavi rodili su se sin Zvonimir, koji je krenuo očevim stopama, i ćerka Katarina, koja dosta podseća na majku.

Javnosti nije poznato to da su Ružica i Željko prvo bili u tajnoj vezi, jer su se plašili da će ih okolina osuditi zbog velike razlike u godinama. Željko je tada imao 52, a Ružica 18 godina.

1/7 Vidi galeriju Željko i Ružica Bebek Foto: Privatna arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen Kurir TV

- Ona je ulaskom u moj život sve promenila. To je ta, da mi je naišla kada sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tada, ona se rodila kada sam ja objavio pesmu "Bitanga i princeza". Negde u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti - zaključio je svojevremeno Bebek za medije.

Foto: Kurir

