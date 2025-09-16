MAJKA I BRAT ANE NIKOLIĆ POLJUBILI VRATA! Posle skandala sa Raletom otišli da je posete, ona nije htela da im otvori: "Jako je ljuta na njih jer su.." PAPARACO
Ana Nikolić je pre nešto manje od mesec dana prijavila policiji partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, nakon čega mu je izrečena mera zabrane prilaska u trajanju od 48 sati, koja je posle produžena na 30 dana i još je na snazi.
U međuvremenu su se u javnosti oglašavali i pevačica i kompozitor iznoseći strašne optužbe na račun jedno drugog, a naša ekipa ponovo je posetila naselje na Voždovcu gde Ana ima stan kako bismo saznali šta se tamo dešava ovih dana.
Odmah po dolasku u neposrednoj blizini naša ekipa uspela je da uslika Aninu majku Milijanu i brata Marka Nikolića, koji su se peške uputili u nepoznatom smeru. I dok je Milijana išla ubrzanim korakom, pevačicin brat je s nekim pričao telefonom i nešto objašnjavao.
Ne želi da čuje za njih
Kako smo uspeli da saznamo od izvora s lica mesta, malo pre našeg dolaska Anini najbliži su došli do njene zgrade kako bi porazgovarali s njom, ali ona, iako je bila kod kuće, nije želela da im otvori vrata, pa su se oni posle nekoliko minuta pokupili i otišli dalje prilično neraspoloženi.
Izvor blizak pevačici otkrio nam je da ova situacija ne treba da nas čudi jer je Ana besna na porodicu zbog njihovog stava posle skandala s Raletom.
- Ana je jako ljuta na majku i brata. Sada je u fazi kad se opet zatvorila u stan i ne želi da razgovara ni sa kim. I mama i brat su je zvali mali milion puta, ali ona im se nije javljala. Zato su verovatno i otišli do stana da se vide i popričaju. Posebno je ljuta na majku jer misli da je ona stala na Raletovu stranu sad kad su raskinuli i kad ju je on napao. Doduše, to je i sam Rale potvrdio u jednom intervjuu, kad je rekao da mu je Milijana rekla da je "malo tukao Anu". Ona u to prvo nije poverovala, ali posle je sklopila neke kockice, pa se naljutila i trenutno ne želi ni da čuje za njih. Trajaće to još nekoliko dana, pa će se pomiriti, oni su stalno u toplo-hladnim odnosima. Zna ona da od njih nema bližih i da je vole najviše na svetu bez obzira na sve - ispričao nam je naš izvor upućen u priču.
Rale je nakon skandala o kom estrada bruji već nedeljama za medije ispričao da je nasilje između Ane i njega bilo učestalo.
- Koliko je puta potegla nož na mene, makaze... Spavam sa upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Ne znam šta može da se desi. Jednom sam legao u studiju da spavam i ona s makazama krene, ja je čuknem nogom mahinalno. Tad je ona pala i pala joj slika Mona Lize na glavu, znaš šta je rekla: "U, pade mi Mona Liza na glavu." Jednom sam pozvao njenu majku i ispričao sam joj sve. I ona mi kaže: "Rale, malo si je tukao!" Eto, to kaže njena majka. Nisam ja nju tukao, nego sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Majka njena mi kaže: "Neka ti je bog u pomoći!" Trpim dakle, ona je kraljica Margaret, a ja sam g**no - rekao je Ratković za televiziju Hajp.
Podsetimo, Anin brat Marko godinama je bio njen menadžer, ali su pre nekoliko godina prekinuli saradnju.
- Brat je bio uz mene i hvala mu na tome, podržao me je. Živeo je moj život, a to nije lako. Moram da kažem da sam između posla, novca i brata izabrala brata. Ljubav prema Tari je ista kao prema bratu Marku. Iako smo sada ljuti jedno na drugo, mi smo sestra i brat i volimo se. Trenutno smo u lošim odnosima i ne razgovaramo jer se ponašamo kao dve tvrdoglave mazge. U jednom trenutku me je pretvorio u biljku, a ja biljka ne mogu biti. On je uvek bio precizan u svemu, sve u tajmingu i vremenu. Osećala sam se kao da sam na vojnoj vežbi. Kada mi kucne na vrata sobe pred koncert u određenom ritmu, to je taj čuveni zvuk... Dogovorili smo se u 12 sati na recepciji, a ja već spremna. Meni dođe da poskidam sve i legnem: "Evo, nema koncerta" - rekla je Ana svojevremeno u emisiji "Premijera vikend specijal".
Narušeni odnosi
Ona je pričala i o odnosu s majkom.
- Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto škripi u odnosu sa majkom, ja sam skočila da se svađam. S majkom sam u najboljim odnosima, izlazimo u grad, a ispostavilo se da je baš to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru ali, svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice. Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Navikla sam da ne valjam. Ja sam crna ovca familije. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno - zaključila je Nikolićeva za medije.
Kurir.rs
Ana Nikolić jeca na sav glas: