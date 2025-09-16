Slušaj vest

Ana Nikolić je pre nešto manje od mesec dana prijavila policiji partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, nakon čega mu je izrečena mera zabrane prilaska u trajanju od 48 sati, koja je posle produžena na 30 dana i još je na snazi.

U međuvremenu su se u javnosti oglašavali i pevačica i kompozitor iznoseći strašne optužbe na račun jedno drugog, a naša ekipa ponovo je posetila naselje na Voždovcu gde Ana ima stan kako bismo saznali šta se tamo dešava ovih dana.

Odmah po dolasku u neposrednoj blizini naša ekipa uspela je da uslika Aninu majku Milijanu i brata Marka Nikolića, koji su se peške uputili u nepoznatom smeru. I dok je Milijana išla ubrzanim korakom, pevačicin brat je s nekim pričao telefonom i nešto objašnjavao.

Ne želi da čuje za njih

Kako smo uspeli da saznamo od izvora s lica mesta, malo pre našeg dolaska Anini najbliži su došli do njene zgrade kako bi porazgovarali s njom, ali ona, iako je bila kod kuće, nije želela da im otvori vrata, pa su se oni posle nekoliko minuta pokupili i otišli dalje prilično neraspoloženi.

Izvor blizak pevačici otkrio nam je da ova situacija ne treba da nas čudi jer je Ana besna na porodicu zbog njihovog stava posle skandala s Raletom.

- Ana je jako ljuta na majku i brata. Sada je u fazi kad se opet zatvorila u stan i ne želi da razgovara ni sa kim. I mama i brat su je zvali mali milion puta, ali ona im se nije javljala. Zato su verovatno i otišli do stana da se vide i popričaju. Posebno je ljuta na majku jer misli da je ona stala na Raletovu stranu sad kad su raskinuli i kad ju je on napao. Doduše, to je i sam Rale potvrdio u jednom intervjuu, kad je rekao da mu je Milijana rekla da je "malo tukao Anu". Ona u to prvo nije poverovala, ali posle je sklopila neke kockice, pa se naljutila i trenutno ne želi ni da čuje za njih. Trajaće to još nekoliko dana, pa će se pomiriti, oni su stalno u toplo-hladnim odnosima. Zna ona da od njih nema bližih i da je vole najviše na svetu bez obzira na sve - ispričao nam je naš izvor upućen u priču.

Rale je nakon skandala o kom estrada bruji već nedeljama za medije ispričao da je nasilje između Ane i njega bilo učestalo.

- Koliko je puta potegla nož na mene, makaze... Spavam sa upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Ne znam šta može da se desi. Jednom sam legao u studiju da spavam i ona s makazama krene, ja je čuknem nogom mahinalno. Tad je ona pala i pala joj slika Mona Lize na glavu, znaš šta je rekla: "U, pade mi Mona Liza na glavu." Jednom sam pozvao njenu majku i ispričao sam joj sve. I ona mi kaže: "Rale, malo si je tukao!" Eto, to kaže njena majka. Nisam ja nju tukao, nego sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Majka njena mi kaže: "Neka ti je bog u pomoći!" Trpim dakle, ona je kraljica Margaret, a ja sam g**no - rekao je Ratković za televiziju Hajp.

Podsetimo, Anin brat Marko godinama je bio njen menadžer, ali su pre nekoliko godina prekinuli saradnju.

- Brat je bio uz mene i hvala mu na tome, podržao me je. Živeo je moj život, a to nije lako. Moram da kažem da sam između posla, novca i brata izabrala brata. Ljubav prema Tari je ista kao prema bratu Marku. Iako smo sada ljuti jedno na drugo, mi smo sestra i brat i volimo se. Trenutno smo u lošim odnosima i ne razgovaramo jer se ponašamo kao dve tvrdoglave mazge. U jednom trenutku me je pretvorio u biljku, a ja biljka ne mogu biti. On je uvek bio precizan u svemu, sve u tajmingu i vremenu. Osećala sam se kao da sam na vojnoj vežbi. Kada mi kucne na vrata sobe pred koncert u određenom ritmu, to je taj čuveni zvuk... Dogovorili smo se u 12 sati na recepciji, a ja već spremna. Meni dođe da poskidam sve i legnem: "Evo, nema koncerta" - rekla je Ana svojevremeno u emisiji "Premijera vikend specijal".

Narušeni odnosi

Ona je pričala i o odnosu s majkom.

- Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto škripi u odnosu sa majkom, ja sam skočila da se svađam. S majkom sam u najboljim odnosima, izlazimo u grad, a ispostavilo se da je baš to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru ali, svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice. Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Navikla sam da ne valjam. Ja sam crna ovca familije. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno - zaključila je Nikolićeva za medije.

