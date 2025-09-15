Slušaj vest

Manifestacija Voloderske jeseni ove godine ostaće zauvek upisana u istoriju ovog malog hrvatskog mesta – zahvaljujući koncertu legendarnog Harisa Džinovića. U mestu koje broji svega oko 1.800 stanovnika, okupilo se više od18.000 ljudi, što znači da je Haris privukao čak deset puta više publike nego što Voloder ima žitelja!

Nikome ovo nije pošlo za rukom

Nikome do sada u ovom kraju nije pošlo za rukom da okupi toliki broj ljudi, a Haris je to učinio sa lakoćom, potvrdivši još jednom da je jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene. Publika je pristizala iz svih okolnih gradova i sela, čak i iz udaljenijih mesta, želeći da čuje neponovljive stihove i glas koji traje decenijama.

Haris Džinović koncert u Voloderu Izvor: Goran Jovanović

Od prvih taktova večitih hitova poput „I tebe sam sit kafano“, „Laže mjesec“, „Jesu l’ dunje procvale“, „Dajte vina, hoću lom“, atmosfera je bila naelektrisana emocijama i pesmom u kojoj su se svi ujedinili.

Publika je horski pevala svaku strofu, a mnogi su rekli da je ovo najveći muzički događaj koji je Voloder ikada doživeo. Svetla bine, miris jeseni i more ljudi koji su zajedno slavili muziku – činili su prizor dostojan najvećih svetskih pozornica.

Bezvremenski repertoar

Haris Džinović je još jednom pokazao da je njegov repertoar bezvremenski, a energija zarazna. Njegova harizma i moć interpretacije učinile su da te večeri svi zaborave na svakodnevicu i prepuste se muzici koja spaja generacije.

Na koncert Harisa Džinovića došli ljudi iz svoh krajeva Hrvatske Foto: Printscreen Privatna Arhiva

Ovaj koncert u okviru Voloderskih jeseni biće dugo prepričavan, kao događaj kakav se doživljava jednom u životu – a Haris Džinović, bez dileme, još jednom je dokazao zašto nosi epitet legende.