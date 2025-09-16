Slušaj vest

Jelenu Karleušu opet je iskopirala jedna od svetskih zvezda. Pevačica i muzička ikona Kejti Peri poslužila se idejama pevačice iz Srbije, pa je kadrove s Jeleninog koncerta iz 2021. godine iskoristila za svoj nastup koji se desio nedavno.

Poslužila se idejama balkanske dive

Karleuša je 2021. u novogodišnjoj noći održala spektakularan koncert ispred Skupštine grada Beograda, o kome se i dan-danas priča. Osim kostima koje je ponela, ona se potrudila da i scenu pretvori u pravu bajku. Baš ti delovi sa scene dopali su se svetskoj zvezdi, pa je jedan veliki krug na kom se spuštala Jelena s plafona na binu iskoristila i za svoj koncert na američkoj turneji tokom avgusta meseca.

Interesantno je da su se Jelenine koleginice s Balkana retko kad usudile da ponesu nešto što je pre njih nosila Karleuša. Međutim, koleginice s druge strane sveta su se više puta služile njenim idejama.

Niz svetskih zvezda koje kopiraju JK

Podsetimo, Arijana Grande je pre četiri godine na dodelu Gremi nagrada došla obučena u raskošnu balsku haljinu, sličnu onoj koju je Karleuša nosila za potrebe jednog snimanja. Jelena se nakon toga obratila pratiocima na Instagramu i postavila dokaz da je ona prva nosila ovakvu kreaciju.

- Arijana Grande, lepo je imati istu haljinu, ali ovo je posebno pravljena haljina. Razumem da je Arijaninu haljinu radio Vali, tako je ovo još smešnije. Nije okej, ne zbog mene, već zbog Amine Hasanbegović, koja je napravila originalnu haljinu - napisala je tada JK, a svoje tvrdnje ilustrovala fotkama i videima koji su nastali nekoliko meseci ranije.

Osim što je sama Jelena više puta tvrdila da je starleta Kim Kardašijan kopira, o tome su brujali i neki od najpoznatijih stranih medija. Ovo je došlo i do Kardašijanke, koja je izjavila da je ne kopira, ali da je proverila ko je Jelena Karleuša i da joj se dopada njen smisao za modu.

- "Žena koja obeležava sredu" ide pop zvezdi Jeleni Karleuši! Prvi put sam postala svesna nje kada su ljudi uporedili naše stajlinge, neki su čak rekli da je kopiram. Naravno, morala sam je videti! Ona je fantastična!!! Neki od naših stajlinga stvarno izgledaju slično. Volim njen odvažan smisao za stil! Obe smo potpuno glamurozne devojke! Ona izgleda kao snažna, marljiva žena i ja to volim. Puno poštovanja - napisala je Kim Kardašijan tada, te objavila Jelenine fotografije.

Kajli Džener je takođe jedna od svetskih zvezda koja je iskopirala našu pevačicu. Svi znamo koliko Karleuša voli da menja frizure i boje kose, a mnoge je iznenadila kada je rešila da se ofarba u plavu boju. Nedugo nakon toga, Kajli Džener je pozirala sa identičnom bojom kose, što je odmah nateralo pevačicu da je optuži za kopiranje.

Ledi Gaga takođe je iskoristila stil naše dive. O ovome su pisali strani mediji, koji su u više slučajeva pronašli neverovatnu sličnost između odevnih kombinacija Ledi Gage i Jelene Karleuše. Između ostalog, tu je bila i haljina od papira i providni kombinezon sa cirkonima, a naša pevačica je izjavila da je presrećna što tako velika zvezda vidi inspiraciju u njoj.

Niki Minaž je jednom prilikom ponela kreaciju domaćeg dizajnera s kojim Jelena obožava da sarađuje. Medutim, Karleuša je to iznela prva.

