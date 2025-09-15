Slušaj vest

Nakon brojnih nastupa tokom leta na primorju, ali i šire, Nenad Knežević Knez vratio se u Beograd kako bi počeo pripreme za solistički koncert u Beogradu u Sava centru 4. decembra. Naš paparaco uspeo je da uslika pevača dok je u jednom kafiću u blizini svog doma ispijao kafu.

Pevač je u popodnevnim časovima došao u lokal koji se nalazi u blizini njegove zgrade i poručio sebi piće, a onda je uživao u čarima septembarskog sunca.

Uz kafu stigli i računi za komunalije

U opuštenom izdanju ispijao je kafu i preko telefona završavao neke poslove, a primetili smo da je u rukama držao mnogo računa za komunalije koji su mu očigledno stigli dok je bio u Crnoj Gori, odakle je poreklom, a gde je letos imao nastupe.

Ovo je bila retka prilika da jednu od najvećih zvezda devedesetih vidimo bez pratnje supruge Tatjane, s kojom uživa u ljubavi već nekoliko godina.

Kneževića nismo hteli da uznemiravamo, pa smo ga ostavili da uživa u suncu i kafi, ali i pripremama za koncert.