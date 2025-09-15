Slušaj vest

Nakon brojnih nastupa tokom leta na primorju, ali i šire, Nenad Knežević Knez vratio se u Beograd kako bi počeo pripreme za solistički koncert u Beogradu u Sava centru 4. decembra. Naš paparaco uspeo je da uslika pevača dok je u jednom kafiću u blizini svog doma ispijao kafu.

Pevač je u popodnevnim časovima došao u lokal koji se nalazi u blizini njegove zgrade i poručio sebi piće, a onda je uživao u čarima septembarskog sunca.

Uz kafu stigli i računi za komunalije

U opuštenom izdanju ispijao je kafu i preko telefona završavao neke poslove, a primetili smo da je u rukama držao mnogo računa za komunalije koji su mu očigledno stigli dok je bio u Crnoj Gori, odakle je poreklom, a gde je letos imao nastupe.
Ovo je bila retka prilika da jednu od najvećih zvezda devedesetih vidimo bez pratnje supruge Tatjane, s kojom uživa u ljubavi već nekoliko godina.

Nenad Knežević Knez paparaco Foto: Kurir, Kurir, Damir Dervišagić

 Kneževića nismo hteli da uznemiravamo, pa smo ga ostavili da uživa u suncu i kafi, ali i pripremama za koncert.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsUMRLA MAJKA NENADA KNEŽEVIĆA KNEZA: Pevač se oglasio zajedničkom fotografijom uz emotivne reči: Majko hvala ti za sve!
knez-04.jpg
Stars"JA SAM DETE IZ LUDE PORODICE" Ksenija Knežević otkrila šta se dešava u 4 zida: Svađamo se za stolom, sve se trese...
img20240314wa0092.jpg
StarsRAZVEO SE POSLE 17 GODINA BRAKA, A SADA LJUBI DRUGU Knez u rijalitiju odlučio da se rastane od žene, otkrio razlog: Nije htela ni da kuva, ni da radi!
knez_16112024_0133.JPG
StarsREKORD! DVA PEVAČA NISU PRODALA NIJEDNU KARTU ZA NASTUP U ŠVEDSKOJ: Isplivala istina, Rajović progovorio, pa poručio kolegi: Ljuti se koliko hoćeš!
whatsapp-image-20220724-at-9.14.42-pm.jpg