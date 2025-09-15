Slušaj vest

Partner Martine Buhe koji je 17 godina stariji od nje, proslavio je u petak u jednom lokalu na Bežanijskoj kosi saznanje da će on i Čumetova vanbračna ćerka kroz nekoliko meseci postati roditelji devojčice.

- Ja sam presrećan, a ona ima mučnine i ne bi smela da se uznemirava. Slavio sam pol deteta noćas, ali ona nije mogla da izađe, mora da odmara - rekao je Buhin dečko, za koga smo saznali da se zove Vlada.

Budući otac je lumpovao i nije krio oduševljenje zbog prinove, a svim svojim prijateljima poslao je i sliku sa ultrazvuka i na taj način ih obavestio da postaje tata po drugi put.

- Vlada je na taj način želeo da stavi do znanja da je siguran da je dete njegovo. Njihova situacija je malo delikatna s obzirom da je u vreme kad je zatrudnela Martina Buha još uvek zvanično živela sa svojim dugogodišnjim momkom - objasnio je dobar prijatelj novopečenog tate.

Misteriozni Vlada je od Martine stariji skoro dve decenije. U vezu sa njom ušao je tako što je prevario ženu sa kojom je bio u braku, dok je Martina takođe do tada živela sa dečkom sa kojim je bila u vezi pet godina.

Podsetimo, njih dvoje su medijima postali zanimljivi kada su u javnost isplivale vulgarne poruke koje je Buha slala svojoj suparnici. Njih dvoje tvrde da je Ljubiša Buha Čume blagoslovio njihovu ljubav, dok se on nije oglašavao, a ni srećni tata nije bio raspoložen za kometar iako smo mu poslali pitanja.