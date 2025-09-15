LEXINGTON BEND SLAVI 50 MILIONA PREGLEDA: Bojan Vasković se našalio, a publika ih čeka na tri spektakla u Sava centru!
Danas je poseban dan za domaću muzičku scenu pesma “Dugujem ti sebe” koju izvodi “Lexington bend” zvanično je premašila neverovatnih 50 MILIONA pregleda na YouTube-u!
Ovaj hit, koji je od prvog dana osvojio publiku, još jednom je dokazao da iskrena muzika i snažna emocija uvek pronađu put do srca slušalaca. Stihovi koji diraju, melodija koja osvaja i interpretacija puna duše pretvorili su „Dugujem ti sebe“ u bezvremenski evergreen.
Komentari publike preplavili su društvene mreže - mnogi pišu da je ovo „pesma koju će slušati i buduće generacije“, dok drugi priznaju da im je upravo ova numera bila „zvučna pozadina“ najlepših i najemotivnijih trenutaka u životu.
Frontmen “Lexington benda” Bojan Vasković je tim povodom poručio kroz šalu:
„Ako nastavimo ovim tempom, uskoro ćemo morati da otvaramo koncertne arene sa natpisom “Ulaz samo za one koji su bar 10 puta pogledali spot!”
Slavlje će se nastaviti i uživo pred publikom, jer je bend zakazao tri spektakularna koncerta u Sava centru, 25, 26. i 27. septembra, gde će fanovi moći da uživaju u hitu „Dugujem ti sebe“ i ostalim omiljenim pesmama.
Sa 50 miliona pregleda, „Dugujem ti sebe“ postala je više od pesme - ona je postala zajedničko osećanje svih koji veruju u ljubav i iskrenu emociju.