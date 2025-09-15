Slušaj vest

Danas je poseban dan za domaću muzičku scenu pesma “Dugujem ti sebe” koju izvodi “Lexington bend” zvanično je premašila neverovatnih 50 MILIONA pregleda na YouTube-u!

Ovaj hit, koji je od prvog dana osvojio publiku, još jednom je dokazao da iskrena muzika i snažna emocija uvek pronađu put do srca slušalaca. Stihovi koji diraju, melodija koja osvaja i interpretacija puna duše pretvorili su „Dugujem ti sebe“ u bezvremenski evergreen.

Komentari publike preplavili su društvene mreže - mnogi pišu da je ovo „pesma koju će slušati i buduće generacije“, dok drugi priznaju da im je upravo ova numera bila „zvučna pozadina“ najlepših i najemotivnijih trenutaka u životu.

Frontmen “Lexington benda” Bojan Vasković je tim povodom poručio kroz šalu:

„Ako nastavimo ovim tempom, uskoro ćemo morati da otvaramo koncertne arene sa natpisom “Ulaz samo za one koji su bar 10 puta pogledali spot!”

Slavlje će se nastaviti i uživo pred publikom, jer je bend zakazao tri spektakularna koncerta u Sava centru, 25, 26. i 27. septembra, gde će fanovi moći da uživaju u hitu „Dugujem ti sebe“ i ostalim omiljenim pesmama.

Sa 50 miliona pregleda, „Dugujem ti sebe“ postala je više od pesme - ona je postala zajedničko osećanje svih koji veruju u ljubav i iskrenu emociju.