Saša Kovačević na svoje ime stan u luksuznom naselju u Beogradu. U njemuveć neko vreme živi sa partnerkom Zoranom Tasovac. Nekretnina je u elitnom kompleksu, a među komšijama pevaču su Novak Đoković, Milica Pavlović, Filip Krajinović, Milica Todorović...

Pre nekoliko godina objavio je snimak iz stana na društvenim mrežama i svojim pratiocima oduzeo dah.

Dom kao iz bajke

Dom Saše Kovačevića je u svetlim bojama, a o svakom detalju je posebno vodio računa.

U vreme praznika ovaj stan je postao prava čarolija, te je jasno da pevač sa svojom izabranicom živi pravu bajku.

U njegovom domu postoji i poseban kutak, gde beli klavir ima svoje mesto i gde pevač provodi najviše vremena. Kupatilo je urađeno po poslednjim standardima i kompletno je u mermeru.

Kovačević u letnjim danima najviše vremena provodi na terasi na kojoj je garnitura, a prelep pogled sa iste oduzima dah i baca na Savu, novi most i „stari“ Beograd u daljini.

"Nikada nisam težio da se ženim"

Saša je nedavno je otkrio da nikad nije bio previše zagrižen za ideju ženidbe, a kako tvrdi "taj papir mu ne znači mnogo".

- Zorana i ja zajedno planiramo budućnost i zaista smo kompatibilni i drago mi je što je imam pored sebe. Kad odaberem partnera za sebe to mi je dovoljno, nikakav papir mi to niti ograničava niti pruža garanciju za sutra da će ta ljubav biti sigurna. Meni je bitno da imam nekoga koga zaista volim, ko mi je najveća podrška i da ja budem takav sa druge strane. To mi je prioritet u životu i znam da to imam - rekao je Saša Kovačević.

- Iz tog razloga nikad nisam težio da se oženim. Jedino što bih voleo jeste kad sutra budemo gradili zajedno bilo nešto materijalno ili poslovno, da budemo zajedno uključeni u to kako bismo oboje imali neku dozu sigurnosti. Takođe da je i naše dete sutra obezbeđeno. U tom smislu bih voleo da delimo svi i prezime i materijalne stvari - rekao je pevač za "Exkluziv".

Saša Kovačević pokazao izvajano telo: