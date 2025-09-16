Slušaj vest

Katarina Grujić je nakon mnoštvo obaveza koje je uspešno završila otišla u prirodu da uživa sa svojim najbližima.

Pevačica je aktivna na društvenim mrežama pa je i ovoga puta objavila delić iz privatnog života.

Parče raja daleko od gradske vreve

Naime, Katarina ima svoje apartmane u kojima uživa kada nisu rezervisani, a najviše vremena voli da provodi sa najbližim prijateljima, porodicom i ćerkicom.

Katarina Grujić
Katarina Grujić uživa u prirodi Foto: Instagram

Pevačica je pokazala deo raja u koji pobegne svaki put kada joj slobodno vreme to dozvoljava. Apartmani urađeni po njenom ukusu i zelenilo koje ih okružuje jasno se vide na fotografiji koju je okačila na Instagramu.

Nasledstvo

Pevačica nikada nije krila da je kuću u Beogradu nasledila od oca.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja, koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju - rekla je Katarina.

Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

Ovo je majka Katarine Grujić

Pevačica nikada nije eksponirala članove porodice u prvi plan, jer nastoji da ih sačuva od preterane medijske eksponacije.

Osim što povremeno pokaže svoju sestru na društvenim mrežama, ostale bliske ljude čuva daleko od očiju javnosti.

Katarina Grujić
Foto: Printscreen

Kao jedna od najatraktivnijih pevačica na estardi, mnogi se godinama pitaju od koga je nasledila lepotu, a nedavno je objavila sliku sa majkom.

Ne propustiteRijalitiESTRADA ČESTITA ROĐENJE ĆERKE ALEKSANDRI PRIJOVIĆ Pljušte poruke, Filipova majka takođe javno reagovala! (FOTO)
Porodila se Aleksandra Prijović
RijalitiKAFANA, ALKOHOL I CIGARETE IM UNIŠTILI GLAS! Pevači burnim životom ugrozili zdravlje, zbog ovoga su morali POD NOŽ, ona čak tri puta išla na operaciju!
Marija Mikić peđa medenica edita aradinović nataša bekvalac
StarsKAĆA GRUJIĆ PEVALA PO PLJUSKU! Okupila 2.000 ljudi u rodnom gradu svog oca pa sišla u masu: Ako vi kisnete, kisnuću i ja!
collage.jpg
StarsNADIMAK JOJ BIO "DASKA" A SAD POKAZALA IZVAJANO TELO! Pevačica žari i pali i nakon porođaja (FOTO)
whatsapp-image-20230808-at-1.53.08-pm.jpg

 Kaća o braku sa Gobeljom:

"BILO BI SULUDO DA MENJAM SEBE" Katarina Grujić iskreno o venčanju sa Gobeljićem i zadržavanju prezimena: Odmah sam ga pitala da li bi mu smetalo! Izvor: KURIR TELEVIZIJA.