Pevač je sada otkrio da mu je to vrlo teško palo, ali i da je završio u bolnici zbog bolova, te se sada oporavlja raznim tehnikama.

- Imam ja već duže vreme problema sa kičmom, pa moram stalno sve to da proveravam. Išao sam sada i na hiperbaričnu komoru, to mi dosta pomaže. Idem redovno na VMA na preglede, kada se tamo duže zadržim, obično tražim da me puste da izađem da prošetam. Izađem u dvorište, telefoniram, ne mogu da ležim - kaže nam Hasan i dodaje:

- Mikija smo ispratili u rijaliti, naravno da mi je to teško palo kao ocu. Mi smo svi vrlo vezani, tako da nedostaje nam već sada. Videli ste kako je bilo ali dobro. On je odrastao čovek, ima prava na svoje izbore, a naše je bilo samo da mu poželimo svu sreću.

Kurir.rs/Blic

