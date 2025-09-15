"HTEO SI DA NARUČIŠ SITINO UBISTVO" Isplivali jezivi detalji tokom razgovora Asmina i Luke: Želeo si da joj izbušiš noge
Luka Vujović je rešio da se obrati Asminu Durdžiću, s kojim ima otvoren sukob već mesecima unazad.
- Meni si Asmine slao preteće poruke. Ja sam neko ko će pričati kako je bilo, kako stvari stoje. Neću dati na moju verenicu Aneli i njenu porodicu. Videćemo da li si se bavio katastrofalnim radnjama. Umešan si u mnoge stvari, koje se tiču Baje. Snimao si razgovor s mojim ocem. Situ si molio da se ne svađate, a sada iznosiš gnusne uvrede na njen račun - kazao je Luka.
- Što misliš da sam promenio ploču? Ona sa mnom priča lepo, a koristi lažne profile da me proziva - rekao je Asmin.
- Jer je mrziš. Zanima me samo jedno, ako si toliko srećan pored Stanije, zbog čega se baviš tuđim životima? Da li si novac ostavio pre nego što si ušao ovde? - kazao je Luka.
- Ne - kazao je Asmin.
Šokantne tvrdnje
Potom je Luka izneo šokantne detalje koji su javnost ostavile bez tekst.
- Ti si hteo da naručiš Sitinu ubistvo, hteo si da joj izbušiš noge - rekao je Luka.
- Nikad u životu - odmah je demantovao Asmin koji je promenio temu, a mi vas prisećamo da su njih dvojica imali tokom leta ozbiljan sukob.
Pogledajte dodatni snimak: