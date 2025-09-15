Slušaj vest

Šabac rodni grad Šabana Šaulića i Ministarstvo kulture organizovaće 18. septembra veliki koncert sećanja na kralja narodne muzike.

Uz orkestar Miše Mijatovića na gradskom trgu veliki broj izvođača podsetiće na najveće hitove Šabana Šaulića, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj 19. februara 2019. godine.

Najavljeno da će nastupiti: Ilda Šaulić, Ljuba Aličić, Dragan Kojić Keba, Hasan Dudić, Beki Bekić, Emir Habibović, Jovan Mihaljica, Nermin Handžić, Milica Milovanović, Uroš Živković i Šabanov kum Mirko Kodić.

- Šaban je nezaboravan, on će kroz svoje pesme večno živeti. U parku gde je nekada bila autobuska stanica, sa koje je krenuo da gradi muzičku karijeru pre tri godine je postavljen spomenik, a lepo je što se i na ovaj način čuva sećanje na njega - rekao je jedan Šapčanin.

Na monumentalnom spomen obeležju od granita sa bronzanom skulpturom, koje je otkriveno na pevačev rođendan 6. septembra 2022. često se može videti cveće koje polažu poklonici njegove pesme.

U vreme Malogospojinskog vašara koji traje od 14. do 23 septembra gosti Šapca koji stižu sa svih strana i ne propuštaju priliku da se poklone kralju narodne muzike.