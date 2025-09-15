Slušaj vest

Instagram storiji Ognjena Vranješa izazvali su pravu buru komentara među pratiocima i ljubiteljima rijaliti scene.

Bivši fudbaler je u svojim poslednjim objavama podelio dve fotografije koje su izazvale pažnju javnosti, ali i otvorile prostor za različite interpretacije njegovih namera.

Prva slika prikazivala je Milorada Ulemeka Legiju, osuđenog organizatora atentata na premijera Zorana Đinđića, uz komentar "Muškarci nekad". Druga je bila fotografija Uroša Stanića, učesnika rijalitija "Elita 9", koji se pojavio na premijeri nove sezone obučen u kostim Jelene Karleuše, uz reči "Muškarci danas".

Ognjen Vranješ isprozivao Uroša Stanića
Ognjen Vranješ isprozivao Uroša Stanića Foto: Pritnscreen

Mnogi su odmah primetili kontrast i shvatili da Vranješ pokušava da postavi paradoks: dok su nekada muškarci, prema njegovom prikazu, bili čvrsti i odlučni, današnji muškarci, prikazani kroz Stanićev kostim i javnu percepciju, deluju “izfeminizirani” i skloni provokaciji.

Ispao smešan

Međutim, u ovom slučaju paradoks dobija dodatnu dimenziju jer je Vranješ sam bio u centru medijske afere sa Karleušom.

Paradoks dobija novu dimenziju jer je Vranješ sam bio u centru medijske afere sa Karleušom. Njegova objava deluje kao da suptilno provocira i aludira na njegovu ličnu situaciju, upoređujući Stanićev kostim i pažnju koju je izazvao sa sopstvenim medijskim skandalom.

Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

Ovaj kontrast privukao je pažnju publike i izazvao rasprave – dok jedni kritikuju veličanje Legije, drugi prepoznaju Vranješov pokušaj da komentariše društvene promene i transformaciju u percepciji muškosti.

uros-i-sa.jpg
IMG-20250913-WA0268.jpg
elita.jpg
Screenshot 2025-09-04 190903.png

