Pevačica Nataša Bekvalac sa ćerkom Hanom stigla je nedavno u Madrid gde će ona uskoro krenuti da živi jer će tamo nastaviti školovanje.

Njih dve su predhodnih dana bile u šopingu kako bi opremile stan, a danas su iskoristile slobodno vreme za uživanje.

Nataša će uskoro napustiti Španiju, te sada sa ćerkom provodi svaki trenutak pre nego se vrati u Beograd.

Nataša Bekvalac trči na plaži uz more u Španiji Foto: Printscreen Instagram

Nataša se sada oglasila na svom Instagram profilu i pokazala da su sunčan dan provele na plaži u Valensiji.

Pevačica je trčala po peščanoj plaži dok ju je Hana snimala, na sebi je imala bele pantalone i beli top, a kosu je podigla u visoki rep i osmeh nije skidala sa lica.

Kurir.rs

