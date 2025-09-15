Nataša Bekvalac uživa sa ćerkom Hanom u Španiji, gde će uskoro započeti školovanje
NATAŠU BEKVALAC SNIMILA ĆERKA NA PLAŽI U ŠPANIJI Evo šta pevačica radi, ne odvaja se od naslednice! (FOTO)
Pevačica Nataša Bekvalac sa ćerkom Hanom stigla je nedavno u Madrid gde će ona uskoro krenuti da živi jer će tamo nastaviti školovanje.
Njih dve su predhodnih dana bile u šopingu kako bi opremile stan, a danas su iskoristile slobodno vreme za uživanje.
Nataša će uskoro napustiti Španiju, te sada sa ćerkom provodi svaki trenutak pre nego se vrati u Beograd.
Nataša Bekvalac trči na plaži uz more u Španiji Foto: Printscreen Instagram
Nataša se sada oglasila na svom Instagram profilu i pokazala da su sunčan dan provele na plaži u Valensiji.
Pevačica je trčala po peščanoj plaži dok ju je Hana snimala, na sebi je imala bele pantalone i beli top, a kosu je podigla u visoki rep i osmeh nije skidala sa lica.
Kurir.rs
