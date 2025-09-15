"NE SPAVAM OD BOLOVA, MALAKSALOST SE VRATILA" Trudna Alesandra Bursać trpi nesnosne zdravstvene probleme: Moli ljude za pomoć (FOTO)
Pevačica Aleksandra Bursać u blagoslovenom je stanju i čeka prvo dete sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem.
Aleksandra nije želela da odmah obavesti medije o trudnoći, ali se sada redovno oglašava na svom Instagram nalogu gde deli mišljenja sa svojim pratiocima i pita ih za savete.
Ona se tako ovog puta požalila sa čime se suočila, te je pitala kako da reši problem.
"Ima li trudnica koje su ovako oticale? Ja ne spavam ljudi od bolova u stopalima i listovima. Malaksalost se vratila, ja sam kao u nekom paralelnom svetu. Ima li neko neki savet, rešenje?", napisala je pevačica.
O Odnosu sa svekrvom
Aleksandra je na svom Instagram profilu, otkrila kako se slaže sa roditeljima svog partnera. Naime, kao i svaka trudnica, Aleksandra tokom ovih dana ima posebne prohteve kada je reč o hrani, pa se tako pohvalila da su joj svekar i svekrva ispunili želju.
- Rekla sam svekru da mi se jedu krofne, on preneo svekrvi i dočekalo me!- napisala je pevačica na svom Instagramu pa dodala:
-Moram se pohvaliti jer je porodica svetinja pogotovo kada imaš ovakve roditelje i sa jedne i sa druge strane. Imala sam sreće da uđem u ovu porodicu.
Kurir.rs