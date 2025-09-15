Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać u blagoslovenom je stanju i čeka prvo dete sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem.

Aleksandra nije želela da odmah obavesti medije o trudnoći, ali se sada redovno oglašava na svom Instagram nalogu gde deli mišljenja sa svojim pratiocima i pita ih za savete.

Ona se tako ovog puta požalila sa čime se suočila, te je pitala kako da reši problem.

Aleksandra Bursać o problemima u trudnoći

"Ima li trudnica koje su ovako oticale? Ja ne spavam ljudi od bolova u stopalima i listovima. Malaksalost se vratila, ja sam kao u nekom paralelnom svetu. Ima li neko neki savet, rešenje?", napisala je pevačica.

O Odnosu sa svekrvom

Aleksandra je na svom Instagram profilu, otkrila kako se slaže sa roditeljima svog partnera. Naime, kao i svaka trudnica, Aleksandra tokom ovih dana ima posebne prohteve kada je reč o hrani, pa se tako pohvalila da su joj svekar i svekrva ispunili želju.

Aleksandra Bursać o svekrvu i svkrvi

- Rekla sam svekru da mi se jedu krofne, on preneo svekrvi i dočekalo me!- napisala je pevačica na svom Instagramu pa dodala:

-Moram se pohvaliti jer je porodica svetinja pogotovo kada imaš ovakve roditelje i sa jedne i sa druge strane. Imala sam sreće da uđem u ovu porodicu.

