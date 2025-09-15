Slušaj vest

Tokom prve podele budžeta u "Eliti 9" došlo je do prvog suočavanja između Asmina Durdžića, bivšeg muža Aneli Ahmić i Luke Vujovića, njenog sadašnjeg verenika, a u sve se umešao i njen bivši partner Marko Janjušević Janjuš.

Tim povodom mediji su kontaktirali bivšu učesnicu "Elite" Aneli Ahmić, koja je vidno besna zbog trenutne situacije u Beloj kući.

- Svaka čast Luki, videla sam da se cela kuća urotila protiv njega, većina kuće, kao i onaj ološ Janjuš, Anđelo... Luka nema nijednog jedinog prijatelja tamo osim Lepog Miće - objasnila je Aneli, a mediji su je odmah upitali šta misli o dugogodišnjem Lukinom prijatelju Filipu Đukiću, koji ga je danas savetovao da ne vodi tuđe ratove jer je, kako kaže, ona uvek igrala na kartu žrtve.

- Filip je isto jedno g*vno, to sam odmah videla! Odavno sam ga procenila kao čoveka, a sada sam prvi dan videla da Luki nije nikakav prijatelj. Filip se nikada ne bi mogao naći u mom društvu da je Luka sa mnom. Neka se bavi svojim životom, a ne šta Luka radi, jer ga on kao prijatelj ne zanima. Ulizica jedna, ulizuje se Alibabi, i Bora i svi!

Besna na Janjuša

Za bivšeg partnera Janjuša nije štedela reči.

- Ološ Janjuš se tu našao da pametuje Luki, a taj ološ je prošle godine pljuvao Alibabu dok mu on nije kupio patike od sto evra, pa sad brani Alibabu! Bolje mu je da začepi tu smrdljivu gubicu! Kada bih se pojavila tamo, s vrata bih j*bala mamu svima, jer sada sam prvi put napolju i gledam sve šta se tamo dešava - rekla je besna Aneli.

Na pitanje da li je istina da je zajedno sa Lukom ucenjivala Alibabu i da namerno nije želela da mu da da vidi ćerkicu, kaže:

Opljuvala Asmina

- To je čista laž. Htela sam dati Noru, imam snimak gde govorim detetu da se vidi sa ocem:"Hajde, ići ćeš sa tatom u šoping, da ti kupi nešto", ona nije pristala. Asmin se čuo sa Sitom, to je bilo dan nakon što su nam Crnogorci pretili, kada su Bajine poruke izašle, kada smo saznali da iza svega stoje Bajo i Asmin... Posle toga jedan dan je zvao i rekao Siti:"Napravi grupni poziv ja, ti, Aneli i Luka da se dogovorimo nešto". Pre toga je ispričao Siti da ulazi u rijaliti, zvao ju je 24 sata, ima sve njegove poruke i pozive. Meni Sita piše:"Ne mogu da živim od ovog čoveka šta mi radi". Posle nije bio u Beogradu, slagao je da je već u Beogradu, međutim mi smo ispratili da nije tu. Lagao je da dolazi ujutro, pa se nije javio sutradan, Stanija je dolazila na aerodrom. Tada je nestao na dva dana, nije se ni javio više, niti tražio Noru. Sita mu je rekla da će Luka dati malu, niko nije pravio problem, samo sam ja rekla Siti da mala neće, da plače, snimila sam je i njoj poslala. Sita mi je rekla da dam malu... Odavno smo, pre toga, znali da ulazi, jer je on sam sve priznao.

- To su odroni, nema šta. Vi znate dobro da vreme čini čuda. Ovo je tek drugi dan, računam ga kao prvi, tako da... Svi će se tu družiti, ko zna šta će se desiti na kraju. Deset meseci je dug period. Asmin je skupio sve moguće ljude koji su ga pre pljuvali, vređali mu ćerkicu najstrašnije, govorili svakakve stvari... Lonac uvek nađe poklopac - zaključila je Ahmićeva.

Kurir / Pink

