Iako retko komentariše izjave drugih javnih ličnosri, glumac Miloš Biković iznenadio je sve kada je podelio objavu o pevačici Didi Džej.

Na društvenoj mreži X postoji nalog sa imenom Didi Džej. Na pomenutom nalogu često osvane neki duhovit tvit inspirisan izjavama i životnim stilom Didi.

Miloš Biković objavio post Didi Džej Foto: Printscren Instagram

Biković nije ostao imun na jednu objavu, te je istu na svom Instagram profilu podelio.

Na njoj je fotografija pevačice, a u opisu piše:

- Septembar je stigao, a sa njim i ja. U Montenegro. Iako nosim najnovije Louis Vuitton papuče, Gucci naočare i Fendi gornji deo, moram priznati da ko god me pitao gde sam ih kupila ja sam prećutala! U životnoj fazi sam kada mi isticanje materijalnih stvari nije bitno i srećna sam - piše u pomenutoj objavi koju je prethodno na svom nalogu podelio i Sloba Radanović uz komentar: "Pošteno...".

"Kome je vruće neka kupi jahtu"

Podsetimo, Didi neretko ističe da živi u luksuzu, a njenu izjavu "Kome je vruće neka kupi jahtu" godinama svi komentarišu.

- Kome je vruće, neka kupi jahtu - rekla je tada Didi, a onda je usledio haos na mrežama.

