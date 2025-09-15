Slušaj vest

Iako retko komentariše izjave drugih javnih ličnosri, glumac Miloš Biković iznenadio je sve kada je podelio objavu o pevačici Didi Džej.

Na društvenoj mreži X postoji nalog sa imenom Didi Džej. Na pomenutom nalogu često osvane neki duhovit tvit inspirisan izjavama i životnim stilom Didi.

Miloš Biković objavio post Didi Džej
Miloš Biković objavio post Didi Džej Foto: Printscren Instagram

Biković nije ostao imun na jednu objavu, te je istu na svom Instagram profilu podelio.

Na njoj je fotografija pevačice, a u opisu piše:

- Septembar je stigao, a sa njim i ja. U Montenegro. Iako nosim najnovije Louis Vuitton papuče, Gucci naočare i Fendi gornji deo, moram priznati da ko god me pitao gde sam ih kupila ja sam prećutala! U životnoj fazi sam kada mi isticanje materijalnih stvari nije bitno i srećna sam - piše u pomenutoj objavi koju je prethodno na svom nalogu podelio i Sloba Radanović uz komentar: "Pošteno...".

"Kome je vruće neka kupi jahtu"

Podsetimo, Didi neretko ističe da živi u luksuzu, a njenu izjavu "Kome je vruće neka kupi jahtu" godinama svi komentarišu.

- Kome je vruće, neka kupi jahtu - rekla je tada Didi, a onda je usledio haos na mrežama.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsDIDI DŽEJ IZBEGLA SUĐENJE U BEČU! Nju i supruga tužio biznismen iz Austrije, a zbog ovoga se nisu pojavili
didi.jpg
StarsDIDI DŽEJ DOBILA NOVU PONUDU IZ AMERIKE! Žele da snime rijaliti o mom putu ka svetskom uspehu
Didi J duva svećice
StarsVODITELJKA OTVORILA DUŠU O SVAĐI SA KARLEUŠOM, A DIDI DŽEJ PONIZILA KAO NIKOG DO SAD! Otkrila kako je došla do pomirenja sa pop divom, a onda sve šokirala
1498957.jpeg
StarsTEK ĆE SAD SVI DA PUKNU OD MUKE! Didi Džej u duštvu oskarovke: Pevačica se družila sa holivudskom zvezdom, a evo šta je o njoj rekla čim je okrenula leđa
whatsapp-image-20220523-at-4.14.29-pm.jpg
Stars"POZVALA SAM JE NA KRŠTENJE ĆERKE, NIJE DOŠLA" Slavna teniserka sestra je Didi Džej, pevačica otkrila u kakvim su stvarno odnosima
13213111.jpg
StarsDIDI DŽEJ TVRDI DA JE ZAVRŠILA TEŽAK FAKULTET, A EVO PRAVE ISTINE! Ovo je po obrazovanju pevačica koja ubeđuje naciju da je zvezda u Americi
stars.00_02_13_01.Still001.jpg

NIKO OVAKO NIJE HVALIO DIDI DŽEJ! Andreana Čekić u Stars specijalu koleginici uputila takve reči da nije bilo šta da se doda "Toliko se promenila na bolje" Izvor: Kurir televizija