Slušaj vest

Veliku pažnju javnosti privukao je ulazak Asmina Durdžića Alibabe u "Elitu 9", a sada se prvi put od njegovog ulaska za medije oglasila njegova majka Mevlida.

Dešavanja na imanju u Šimanovcima neprekidno prati.

- Pratim 24 sata, kada ide on na spavanje, tada idemo i mi. Ovo je sada već on, dobar je. Priča istinu, sve je istina što on priča. Sprečavali smo ga da uđe, nije hteo, ali prelomio je i odlučio. Nismo mogli protiv njegove odluke, rekao je da mora da ode da ispriča svoju istinu. Ljudi znaju samo Anelinu priču, a on je želeo da ispriča svoju, pa neka svet prosudi ko priča istinu, a ko laže - počinje priču Mevlida.

- Mislim da će Asmina narod mnogo više zgotiviti sad nego napolju. Vi znate kroz šta je sve on prošao za dve godine, šta se sve o njemu pričalo. Hvala Bogu pa je ušao tamo, nek ispriča šta je i kako je - objasnila je ona.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

Danas je pratila prvo suočavanje Asmina i Luke Vujovića, aktuelnog verenika njene bivše snaje Aneli Ahmić.

- Ispada da Luka brani Noru od Asmina, koji je Norin otac! Baš sam gledala ovo popodne što je bilo. Luka se ne bi trebalo mešati u te stvari zbog deteta. Može da brani svoju devojku, verenicu, šta mu je već, ali da on Noru brani od Asmina ili Asminu nešto priča... To nije njegovo. Da je Asmin na Lukinom mestu, ja bih mu isto rekla da to nije lepo, da to ne radi, to bi svaki normalan čovek rekao i tako razmišljao. Čula sam kada je Luka rekao da bi on i Aneli doveli dete da Asmin vidi, ali zašto Asmin nije rekao da on ulazi u "Elitu"... To nije lepo. Ko su oni da Asmin mora da im se pravda i to potvrđuje? To nije okej. Mislim da će Luka neke stvari shvatiti, da greši, da će se i on promeniti - ispričala je Mevlida, a potom se dotakla svog odnosa sa Sitom Ahmić, rođenom Anelinom sestrom.

- Bila sam sa Sitom dobra, telefonirale smo, pisale koliko smo bile u mogućnosti. Slala sam poklone neke, novac za Noru, pa i za njenu decu da se počaste. Ovo ne pričam da se reklamiram. Bilo mi je drago što smo bile dobre. Svidela mi se, ima decu, sama je, samohrana majka, muž ništa ne učestvuje... Sve me je to nekako pogodilo, bilo mi je žao, uvek sam Asminu govorila da ništa ne priča loše za Situ. Dovede Noru kod sebe, nazove me na kameru, pa mi pričamo o Nori. Zadnji put Nora nije htela sa mnom da priča. Ja joj kažem:"Nora, sine, hoćeš da kažem tati da te pozove?", kaže:"Ne, ne želim!" Pitam zašto, kaže:"Ne, on pljuje moju majku, majka mi je rekla to". Jednom sam takođe pričala sa njom, ona uzvikne:"Policija!" Ja reko':"Otkud sine policija", kaže:"Policija došla da mene ukradu, rekla mi mama". To nije lepo. Ja sam baka, nikada tako nešto ne bih uradila detetu i dozvolila sebi da tako pričam, već bih dala svoj telefon, pozvala, rekla:"Zovi tatu, pričaj s njim, kaži mu da ga voliš", a ne da pljujem i blatim njenog oca i pričam svašta, da će dovesti policiju da je ukrade... To stvarno nije lepo, ali ja ništa nisam mogla - priča Mevlida.

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić čita pismo Asmina Durdžića Foto: Printscreen

- Tražila sam je da mi je dovedu na tri dana, a ja kad kažem da ću je vratiti, ja ću je stvarno vratiti. Ne, nisu hteli da čuju, rekle su mi tek kada Aneli izađe iz rijalitija. Sada kada je izašla, Aneli mi ništa nije pisala, nismo se čule - priznaje ona, a tokom dana oglasila se i Aneli.

Kurir / Pink

Pogledajte dodatni snimak: