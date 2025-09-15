Asmin otkrio da li ulazi u Elitu 9

Najpoznatija srpska starleta i rijaliti zvezda Stanija Dobrojević oglasila se povodom učešća njenog partnera Asmina Durdžića Alibabe u novoj, aktuelnoj sezoni "Elite".

Medije je zanimalo kako joj se čini Asmin na velelepnom imanju u Šimanovcima.

- Asmin se fantastično snašao s obzirom da je tek ušao i to po prvi put. Zavrteo je priču u prvih 24 sata, tera svoj rijaliti i za sada mu dobro ide - kaže Stanija, koja nije želela da daje na značaju njegovom druženju sa Milenom Kačavendom.

- Tek je drugi dan, prerano je da se bilo koja druženja još komentarišu...

Komentarisala sukob sa Lepim Mićom

- Nadam se da će obojica imati neku vrstu kočnice u raspravama, jer tu vrlo lako može da eskalira u nešto što ni sami ne žele.

Luka Vujović, verenik Aneli Ahmić, danas je u svađi s Asminom rekao da njega Stanija ponižava time što ga javno proziva putem storija na Instagramu, gde nema nijednu fotografiju sa njim, na šta Stanija kaže:

- Zna se da nikada ne eksponiram ljubavni život na mrežama. Možda samo jednu vezu koja je i započeta pred kamerama u rijalitiju - objasnila je Dobrojevićeva, a potom priznala kakva je njena relacija sa Durdžićima, Asminovim roditeljima:

- Nismo uspeli da se čujemo, ali sam im poželela sreću i da izdrže ovo uz što manje stresa. Ovo je bila njegova odluka i on je ovo želeo - zaključila je ona.

