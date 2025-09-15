Slušaj vest

Voditeljka "RTS"-a Milica Gacin jedna je od naših najlepših voditeljki posebno jer neguje prirodan izgled i nije podlegla estetskim intervencijama.

Ona s vremena na vreme podeli na društvenim mrežama neki trenutak iz života, a sada je imala veliki razlog za sreću budući da je njenoj sestri rođendan.

Milica je izuzetno vezana za svoju sestru pa je tako podelila fotografiju sa njom.

- Moja lepa i velika sestra je slavila jubilarni - napisala je prvo Milica u opisu objave na Instagramu.

- Posebna je to ljubav. Konstantna. Uz sve lepe, teške i obostrane momente durenja kao podsetnik da je sve u redu. Samo da mi je zdrava i zadovoljna - dodala je ona, uz emotikone srca.

Milica i njena sestra su uživale pored reke a obe su bile top sređene.

Milica je, podsetimo, nedavno podelila fotku na kojoj je vidimo u opuštenom izdanju.

Kurir.rs

