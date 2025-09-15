Naime, Kaja je pozirala dok je bila na jednom tretmanu, a ono što je privuklo pažnju je da je na sebi imala samo peškirić, dok je njeno lice bilo sa minimalno šminke.

Imala sam mnogo faza gde sam bila nesigurna. Kad sam bila klinka bila sam buckasta, to me je proganjalo kroz život. Onda sam počela sebe da volim. Posle toga sam rodila dete sa 19 godina, nisam bila zadovoljna tada svojim grudima. To sam radi psihičkog zdravlja promenila. Ja se nisam libila par stvari da uradim na sebi, na kraju sam shvatila da sve dolazi iz duše - rekla je Kaja u emisiji "Magazin In", a o tome se naširoko raspredalo po društvenim mrežama.