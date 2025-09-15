ĐEDOVIĆ OPLEO KAO NIKAD PRE! Marko urnisao nove učesnike Elite 9, imao opasne reči za Luku
U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gost je bio Marko Đedović, koji je prokomentarisao jednu od gorućih tema, rat koji vode Asmin Durdžić i Aneli Ahmić.
Kako komentarišeš situaciju između Asmina i Luke?
- Nikoga ja ne branim. Što se Asminovog ulaska tiče, neka kaže šta ima. Voleo bih i da vidim nju. Ona je i sama rekla da bi išla na poligraf, za ono što priča. Danas je situacija na podeli budžeta bila stravična. Prava deteta zastupa mamin dečko Luka, a Asmin govori da je Asmin tražio DNK, a Aneli je to odbijala. Ono su seljačke priče, što se priča da bi Asmin kidnapovao dete, da ga je odveo u Austriju, to je glupost čista. Asmin i Aneli nisu imali problem oko komunikacije kada je reč o Norinom napuštanju zemlje, video sam i na Pink.rs-u to. Aneli je i sama rekla da nije problem sa Asmin viđa dete.
Da li misliš da će Luka i Asmin vremenom spustiti loptu?
- Da. Već jesu, Luka i Asmin danas u prolazu pričali. Meni je to daleko od normalnog, da se razumemo. Luka ima te fore da ne priča sa nekim, a u prolazu nešto kaže. Isto moram da napomenem, Luka je više vremena proveo sa Anelinom ćerkom, nego svojim sinom. Što radiš to? Čuo sam da su i raskinuli neporsredno pred početak rijalitija, ali dobro. Ako teraju cirkus i ako je sve zbog rijalitija, neka je sa srećom onda.
Kurir / Pink
