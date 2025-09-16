SRPKINJA PROMENILA POL I OTIŠLA U RODNO KRALJEVO! Tamo je još svi znaju kao Njegoša, a danas se okreću za njom u miniću (FOTO)
Influenserka Nikolina Kovačević otvoreno je govorila o promeni pola, a danas ponosno pokazuje kako izgleda nakon nekoliko estetskih operacija. Nikolina je veoma atraktivna, ima dugačku braon kosu i obline, a mnogi ne mogu da veruju da je rođena kao muško.
Ona na mrežama danas pokazuje kako uživa u luksuznom životu i čestim putovanjima po svetu, a sada je objavila fotografije iz rodnog Kraljeva gde je se meštani sećaju još kao Njegoša.
Ona je pozirala u jednom lokalu u narandžastoj mini haljini i sandalama, a u prvom planu su bile njene vitke noge.
"Sponzoruša sam"
Nikolina je jednom prilikom istakla da smatra da je normalno što je sponzoruša.
- Mogu sa sebe da kažem da sam sponzoruša, ja smatram da je to normalno. Ako sam kroz život mogla da prođem kroz sve, ja zaslužujem inteligentnog muškarca pored sebe, ako sam zbog toga sponzoruša, jesam - rekla je ona tada.
Dečko guglao o meni
Nikolina je jednom prilikom otkrila da je dečko guglao o njoj.
- Moj dečko, koji je bio Italijan, je guglao o meni i izašla mu je moja slika od pre, kad sam bila muško. On se frapirao, pao u nesvest ja mislim i nije mi se javljao ceo dan. On to meni nije hteo da kaže da zna tri, četiri meseca. Onda me je odveo na večeru i rekao mi da moram da mu priznam ono što krijem. Poslao mi i cveće i na večeri je tražio da mu priznam sve, ja ništa nisam htela da kažem. I u jednom momentu on meni kaže: "Ti se nisi rodila takva"...