Slušaj vest

Influenserka Nikolina Kovačević otvoreno je govorila o promeni pola, a danas ponosno pokazuje kako izgleda nakon nekoliko estetskih operacija. Nikolina je veoma atraktivna, ima dugačku braon kosu i obline, a mnogi ne mogu da veruju da je rođena kao muško.

Nikolina Kovačevi Foto: Printscreen

Ona na mrežama danas pokazuje kako uživa u luksuznom životu i čestim putovanjima po svetu, a sada je objavila fotografije iz rodnog Kraljeva gde je se meštani sećaju još kao Njegoša.

1/6 Vidi galeriju Transrodna influenserka Nikolina Kovačević Foto: Preent Screen

Ona je pozirala u jednom lokalu u narandžastoj mini haljini i sandalama, a u prvom planu su bile njene vitke noge.

"Sponzoruša sam"

Nikolina je jednom prilikom istakla da smatra da je normalno što je sponzoruša.

- Mogu sa sebe da kažem da sam sponzoruša, ja smatram da je to normalno. Ako sam kroz život mogla da prođem kroz sve, ja zaslužujem inteligentnog muškarca pored sebe, ako sam zbog toga sponzoruša, jesam - rekla je ona tada.

1/13 Vidi galeriju Nikolina Kovačević promenila pol Foto: Printscreen

Dečko guglao o meni

Nikolina je jednom prilikom otkrila da je dečko guglao o njoj.