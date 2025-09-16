SPA-CENTAR, ŠOPING, LUKSUZNI RESTORANI... Bivša žena srpskih pevača otišla na odmor i uživa za sve pare! ZA NJU SAMO NAJSKUPLJE (FOTO)
Sonja Vuksanović, bivša supruga Željka Šašića i Ace Lukasa zna da živi život na visokoj nozi. Sonja je otputovala u Tursku na odmor, a njeno letovanje prava je demonstracija užitka za bogate.
Luksuzni restorani, šoping, spa centar samo su neke stvari koje je podelila da je radila u Turskoj.
Lukas o svađama sa Sonjinom
Podsetimo, Aca Lukas je u svojoj autobiografiji opisao kako su izgledale svađe sa Sonjom.
- Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, grešili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da je počeo da se vraća stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. A pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam da dolazim kući pijan, dekintiran, drogiran. Aca u najgorem izdanju! I sve je polako počelo da gubi smisao. Nabrajala je u svađi šta sam sve ja. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred decom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj deo krivice. Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. „Da nećeš da me udariš!“ A pogan jezik čak i za razjarenu ženu - napisao je Lukas u svojoj knjizi "Ovo sam ja".
Udala se za Šašića kad je imala svega 18
Inače, Sonja je pre Ace Lukasa bila u braku sa Željkom Šašićem sa kojim ima ćerku Sofiju. Sonja se za Željka udala sa samo 18 godina, a razvod je bio buran i propraćen skandalima.
Željko je javno govorio o izdaji Sonje i Ace Lukasa, a čak je i sa ćerkom Sofijom jedno vreme bio u lošim odnosima, te je ona na mrežama obrisala njegovo prezime i uzela očuhovo Vuksanović. Lukas i Sonja bili su u braku u kojem su dobili ćerku Viktoriju, a njihov razvod je takođe bio propraćen mnogim skandalima, te je on optuživao da ga je varala.