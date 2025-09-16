Slušaj vest

Pevač Zdravko Čolić (74) ima dve ćerke, Unu i Laru, koje u veoma aktivne na društvenim mrežama. Una je već neko vreme veoma aktivna na društvenim mrežama i poznata javnosti, dok se mlađa ćerka Lara (19) tek s vremena na vreme oglasi na društvenim mrežama.

Među poslednjim objavama objavila je fotogradiju sa odmora u Turskoj u crnoj mini haljini, koja je istakla njene noge i dekolte.

Lara Čolić u crnoj mini haljini Foto: Pritnsceen/Instagram

Raskinula sa bogatim naslednikom

Podsetimo, Lara Čolić i bogataš Andrija Đ. proletos su raskinuli vezu, a naširoko se pričalo da je on ostavio nju. Andrija je sin vlasnika najvećeg lanca teretana na ovim prostorima, a ljubavni odnos nisu uspeli da održe, pa su na isti stavili tačku posle godinu dana romanse.

Kako se saznaje, raskid je usledio nakon što su oboje odlučili da se posvete radu na sebi, pa tako Lara Čolić sada često objavljuje kako provodi vreme u druženju sa svojim prijateljima, ali i izlascima. Isti slučaj je i sa Andrijom, a bogati naslednik se posvetio i porodičnom biznisu.

Očekivao više od ćerki

Zdravko Čolić je, podsetimo, u razgovoru sa makedonskim medijima izneo detalje o ćerkama o kojima dosad nije pričao javno. - Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".

