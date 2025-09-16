Slušaj vest

Marko Rokvić uživa u ljubavi sa Sarom Oster Rokvić sa kojom je proslavio 10 godina braka.

Sara je na svom Instagramu podelila snimak na kojem sedi Marku u krilu i ljubi ga, a uz video zapis ona je emotivnim rečima govorila o njihovoj ljubavi.

- Nas dvoje imamo 37 godina. Znamo se 22. Zajedno smo išli na školske odmore na kojima mi je davao onaj najlepši deo čizburgera gde ima najviše sira, a inače je tip koji ne podnosi da mu neko dira hranu koju jede i znala sam i osećala i tada da sam počastvovana. Posle nekoliko godina počeli smo da se zabavljamo i posle 5 godina veze se venčali. U braku smo 10, na današnji dan rekosmo to veliko "Da!". U ovom prvom kratkom videu vidi se ono što smo najčešće mi (i svađamo se, naravno) ali ovo sedenje u krilu oduvek, ja pričam, on samo klima glavom, onda nešto malo kaže, ja se smejem, i najvažnije, gledamo u istom pravcu - napisala je Sara.

- U drugom kratkom videu vide se najvredniji, najkrhkiji, najsnažniji i najljubavniji delovi nas dvoje. Ova pesma od Massima je ona koju smo toliko puta glasno pevali u kolima, i koju bih pevala i za još hiljadu života ljubavi sa njim jer rečenica “Čuvam te.” je možda i jedna od najznačajnijih ikada od kada se mi, kao živa bića, koristimo rečima - završila je. 

