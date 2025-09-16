- Nas dvoje imamo 37 godina. Znamo se 22. Zajedno smo išli na školske odmore na kojima mi je davao onaj najlepši deo čizburgera gde ima najviše sira, a inače je tip koji ne podnosi da mu neko dira hranu koju jede i znala sam i osećala i tada da sam počastvovana. Posle nekoliko godina počeli smo da se zabavljamo i posle 5 godina veze se venčali. U braku smo 10, na današnji dan rekosmo to veliko "Da!". U ovom prvom kratkom videu vidi se ono što smo najčešće mi (i svađamo se, naravno) ali ovo sedenje u krilu oduvek, ja pričam, on samo klima glavom, onda nešto malo kaže, ja se smejem, i najvažnije, gledamo u istom pravcu - napisala je Sara.