Marko Janjušević Janjuš jedan je od najpoznatijih rijaliti učesnika današnjice, a put do slave nije bio ni lak ni jednostavan. Nekada uspešan košarkaš, danas je sinonim za skandale, turbulentne ljubavne priče i nepredvidivo ponašanje pred kamerama.

Marko Janjušević Janjuš sa porodicom Foto: Preent Screen

Sportom se bavio još od malih nogu, a budući da je visok 2,13 metara bilo je logično da počne profesionalno da se bavi košarkom. Karijeru je započeo u klubu „Beopetrol“, zatim je neko vreme igrao za klub „Lavovi“ i OKK „Beograd“. Tokom profesionalne karijere nastupao je za brojne košarkaške klubove iz Slovenije, Španije, Bugarske i Crne Gore.

Poslednji ugovor potpisao je 2015. godine, ali je vrlo brzo odlučio da se oproba kao košarkaški trener u Kini. Od kada se oprostio od košarkaške karijere imao je problema sa finansijama.

Marko Janjušević Janjuš Foto: Preent Screen

Vrlo brzo pojavile su se informacije da je Janjuš uzeo novac od zelenaša, a kao garanciju da će da vrati dug založio je porodičnu kuću u Prijepolju. Ubrzo nakon toga potpisao je ugovor za ''Zadrugu 1'' iz koje je pobegao zbog tvrdnji da se zaljubio u cimerku Anu Korać.

Dve godine kasnije Janjuš se vratio u rijaliti, a pred kamerama je prevario tadašnju suprugu Enu sa starletom Majom Marinković. Razveo se, a sa bivšom ženom ostao je u dobrim odnosima prvenstveno zbog ćerke Krune.

U decembru 2023. godine porodica Janjušević preživela je veliku tragediju. Naime, Markov brat Mihajlo izvršio je samoubistvo u 27. godini života, a njegovu smrt rijaliti učesnik nikada nije preboleo. Pre nekoliko dana Janjuš se ponovo uselio na velelepno imanje u Šimanovcima, a da li će ovoga puta ostati do kraja ostaje nam da vidimo.

Janjuš otkrio za koliko para je ušao u Elitu 9

Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Belu kuću.

Naime, Janjuš je u dvorištu ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš.

Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra.

1/9 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

