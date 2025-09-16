Slušaj vest

Kraljica narodne muzike Lepa Lukić oduvek je imala veliku strast prema igrama na sreću, a jednom prilikom je, navodno osvojila čak 14 miliona dinara.

- Lepa Lukić bila je čest gost u jednom kosovskom restoranu. Jedno veče dobila je čak više od 14 miliona dinara. Bila je jako srećne ruke, pa je bila strah i trepet za tadašnje kockarske krugove. Ova priča se na Kosovu prepričava na svim slavama i okupljanjima kada je njeno ime spomene - govori izvor.

Kocka jedini porok

Inače, Lepa Lukić je i sama priznala da nema nijedan porok osim kocke.

- Ne vidim zašto bi bio nečiji problem što ja trošim svoj novac? Pa ja sam ga zaradila, moje je i kako ću da ga potrošim. Ne vidim problem u tome. Ja u penziji imam dosta slobodnog vremena, ali sam uprkos svemu žena koja se dosta kreće i volim da idem gde god mogu i kad mogu - ispričala je Lepa.

- Kad odem da se kockam to je obično potrošena neka mala količina novca. Nema tu rasipanja. Niti pijem, niti pušim, to je kod mene baš striktno. Nikad niste mogli da me vidite u kafani kako se opijam. To je misaona imenica.

Mesečno za kockanje troši 500 evra

Lepa je, navodno odredila jednu od tri penzije koje prima za strast, pa tako za kocku ima na raspolaganju nekih 500 evra na mesečnom nivou.

- Iako to zvuči strašno u poređenju koliko je trošila dok je bila u punoj snazi, to je za nju smešno. Ona se sada samo igra, zabavno joj je da ima neki štek za tu razonodu, pa mesečno skrcka celu penziju na kocku, a poznato je da ima nekoliko penzija. Jednu koju je sama zaradila, jednu kanadsku od pokojnog supruga i nacionalnu, koju je, kao umetnica, dobila za posebne zasluge. Lepa obično potroši oko 500 evra od penzije do penzije i uvek se zaustavi tu, ne ubacuje više ukoliko se desi da neki put počne brutalno da gubi. Nekad i dobija, pa joj se taj fond od 500 evra uveća. Sve je to zabavlja, svako ima neku zanimaciju kad ode u penziju, a njoj je ta, pričao je izvor blizak pevačici za domaće medije.

