Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase danas slavi svoj 29 rođendan, pa se povodom toga oglasio na svom Instagram profilu i otkrio kako će ga proslaviti.

Naime, Baka je na svom instagram storiju otkrio kako će i sa kim proslaviti svoj rođendan.

- Kako sam dočekao rođendane prethodnih godina: 2022. - live 15k gledalaca. 2023. - live 20k gledalaca. 2024. - live 65k gledalaca. Ove godine 2025 - 0 gledalaca. Samo moja devojka i ja - napisao je Baka Prase

Baka Prase je u poslednje vreme skrenuo pažnju na sebe nakon što je raskinuo sa Anjom Bla, a onda su međusobno krenuli da iznose prljav veš jedno o drugome. U jeku ovog skandala otkrio je da je pronašao novu devojku i da je sada srećan pored Milene Stamenković.

Anja Bla otišla u zaborav

Naime, nakon raskida i drame sa influenserkom Anjom Blagojević, poznatijom kao Anja Bla, Baka Prase ne krije koliko je zaljubljen u novu devojku Milenu.

Baka je nedavno podelio fotografiju sa novom devojkom, a zatim su se čuli i uživo tokom jednog od svojih lajvova.

- Ništa, ništa… Ajde, volim te - rekla je Milena. Zatim ju je Baka upitao koliko ga voli.

- Najviše na celom svetu, zauvek - odgovorila je ona. To je izazvalo osmeh na jutjuberovom licu, a onda joj je i on uzvratio: "Volim te najviše na svetu i zauvek".

